Jucătorii Farului vor fi amendaţi

Jucătorii echipei FC Farul Constanţa vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 300 şi 3.000 de dolari, conform deciziei Consiliului Director al clubului. “În cadrul şedinţei s-a stabilit doar suma. Sînt mai mulţi jucători vizaţi decît cei puşi pe lista de transferuri. Amenzile se dau pentru eliminări, greutate în plus, indisciplină, neîndepliniarea sarcinilor de joc, mai exact cei care au încălcat regulamentul”, a declarat Dan Pîra, directorul executiv al grupării constănţene. Jucătorilor li s-a trimis o adresă cu confirmare de primire, pentru a putea veni la club şi a discuta despre această amendă.

Cu doar 19 puncte cîştigate în turul acestui sezon al Ligii I, FC Farul iernează deasupra zonei retrogradante, însă constănţenii vor avea parte de un retur de foc, mai ales că antrenorul Ion Marin a decis să remanieze din temelii lotul formaţiei de pe litoral. Antrenorul constănţean a recunoscut că prestaţia elevilor săi în prima parte a campionatului a fost sub aşteptări: “Locul 14 este puţin şi consider că noi toţi am rămas datori publicului, clubului şi oamenilor care îl finanţează, pentru că se putea mai mult. Nu este mai puţin adevărat că într-un număr mare de meciuri ne-am confruntat cu absenţe importante şi am putea invoca de multe ori lipsa de şansă, iar gafele individuale ne-au dus la pierderea multor puncte. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm însă că am avut condiţii foarte bune şi că nu am întîmpinat dificultăţi financiare. De altfel, cele două turnee efectuate în vară în străinătate, care au precedat debutul campionatului, au fost foarte bine organizate şi am dat piept cu adversari puternici, cu care Farul nu se întîlnise de multă vreme. Dacă privim în ansamblu, omogenitatea, valoarea şi experienţa lotului ne-ar fi dat dreptul să sperăm la mai mult”, a spus “Săpăligă”. Antrenorul Farului este convins că echipa sa va evita retrogradarea, dar a pronosticat o luptă dură în subsolul clasamentului. “Strategia pentru retur va începe cu pregătirea din iarnă, pentru că sîntem la -8 în clasamentul adevărului, care ne crează un pic de linişte şi multă încredere. Mi-aş dori ca la începutul pregătirii să fie prezenţi toţi jucătorii pe care ne vom baza în partea a data a campionatului. Ştiu că mulţi s-au mirat că ne vom reuni foarte devreme, pe 7 ianuarie, dar vom avea mult de lucru. Ne trebuie timp pentru a-i integra tactic şi a-i acomoda pe jucătorii tineri şi de mare perspectivă cu nivelul Ligii I. Va fi un retur de foc, mai ales că sînt convins că şi alte cluburi vor căuta să se întărească în această iarnă. Sper totuşi ca echipa să funcţioneze şi să nu mai pierdem puncte pe teren propriu, chiar dacă vom primi vizita granzilor CFR Cluj, Dinamo sau Unirea Urziceni. În plus, sper ca situaţia financiară internaţională să nu afecteze şi cluburile din fotbalul românesc şi să nu avem parte de unele surprize, cum ar fi retrageri din Liga I”, a adăugat tehnicianul constănţean.