Jucătorii Viitorului au „pasat iubirea pentru fotbal tinerelor generații”

Baza Sportivă a Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu a cunoscut joi seară, la ultimul antrenament al Viitorului desfăşurat acasă, înaintea finalei Cupei României, o atmosferă specifică marilor cluburi. Aproximativ 300 de copii i-au asaltat pe tinerii jucători al formaţiei constănţene, dar şi pe managerul tehnic Gheorghe Hagi, la sesiunea de autografe pentru fani, urmărind apoi şi antrenamentul efectuat pe unul dintre terenurile Academiei Hagi. Ianis Hagi, Tudor Băluţă, Eric de Oliveira, Ionuţ Vînă, Andrei Ciobanu, Radu Boboc, Valentin Cojocaru, dar şi ceilalţi jucători ai Viitorului, au oferit autografe şi s-au pozat alături de copii, extrem de bucuroşi pentru momentele petrecute alături de fotbaliştii grupării constănţene, pe care i-au încurajat şi la antrenamentul deschis.

„Pasând iubirea pentru fotbal tinerelor generații”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook Academia de fotbal Gheorghe Hagi, cu speranţa obţinerii trofeului la finalul confruntării de sâmbătă: „Ultimul antrenament acasă din acest sezon. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest sezon! Haideți să ne bucurăm împreună încă o dată sâmbătă, la Ploiești!”

Dacă seniorii vor începe finala cu Astra Giurgiu sâmbătă seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus), tot sâmbătă, dar de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1 și Look Plus), pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, în deschidere, va avea loc şi finala Cupei României Under 19, între FC Viitorul U19 (antrenori Cristian Cămui şi Vasile Mănăilă, director tehnic Lucian Burchel) şi CFR Cluj U19.

Iar duminică, de la ora 12.30 (în direct la Digi Sport 2), FC Viitorul U17 (antrenori Constantin Fălină şi Ionuț Mihu), la Buftea, va disputa finala Cupei României U17 în compania formaţiei LPS Banatul Timișoara U17.