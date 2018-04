Jucătorii Viitorului, surprinși de tactica CFR-ului

Înfrângerea Viitorului în meciul cu CFR Cluj, din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, scor 1-2 (I. Hagi 85 / Omrani 11, Deac 25), a scos formația constănțeană din lupta pentru primele două poziții ale clasamentului. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi va lupta în continuare pentru o clasare pe podium, chiar dacă se află la cinci puncte de CS Universitatea Craiova, ocupanta locului al treilea. Managerul tehnic al campioanei en titre a României a fost nemulțumit de prestația jucătorilor constănțeni în prima repriză a întâlnirii cu CFR, disputată duminică seară, pe teren propriu.

„Din păcate, sunt foarte nemulțumit de prima repriză. Tot ce am gândit, ce am lucrat, ce am vrut să facem, analizându-i foarte bine, nu am putut face. Ne-au surprins cu presingul agresiv în jumătatea noastră. Am făcut greșeli. Prima repriză am luat decizia să o încep cu jucătorii combinativi, iar a doua cu cei puternici, dar care nu erau pregătiți fizic la capacitate maximă. Din păcate pentru noi, CFR a arătat ca o echipă puternică din toate punctele de vedere, cu un antrenor cu experiență, care pregătește bine meciul. Noi avem multe de învățat. Trebuia să jucăm cele 93 de minute mai bine decât CFR”, a spus Gică Hagi.

Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, s-a declarat mulțumit de victoria obținută în fața unei echipe valoroase, pentru care evoluează foarte mulți jucători tineri: „Suntem foarte mulțumiți, pentru că a fost o deplasare grea, împotriva unei echipe care joacă foarte bine acasă. Dacă noi pierdeam, intra și Viitorul în lupta pentru titlu sau locul al doilea”.

Citește și:

CFR, victorie importantă pe terenul Viitorului