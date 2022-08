Judas Priest canta pe 18 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Program si reguli de acces

Judas Priest canta pe 18 iulie la Arenele Romane din Bucuresti! In deschidere vor canta The Dead Daisies si Amalgama.



Judas Priest este cu siguranta una dintre legendele scenei metal internationale. Cu peste 40 de ani de activitate, cu un Grammy castigat pentru 'Best Metal Performance' si cu ultimul material, 'Redeemer of Souls' pe prima pozitie in US Billboard Top 200, Judas Priest tine in continuare stindardul sus dupa cele 5 decenii de activitate.



Turneul din 2022 celebreaza 50 de ani de activitate a britanicilor asa ca fanii vor avea parte de un setlist croit pe istoria pline de hituri a trupei. Judas Priest vor veni la Arenele Romane cu o productie demna de o asemenea aniversare.



Formata la inceputul anilor '70 in Birmingham de catre K.K. Downing si Ian Hill, in '74 li s-a alaturat Rob Halford si Glenn Tipton astfel cristalizandu-se nucleul trupei. Dupa cateva incercari discografice precum 'Rocka Rolla' si 'Sad Wings of Destiny', au urmat 4 albume care au transformat Judas Priest intr-o formatie etalon. Tot Judas a fost una dintre primele formatii care au popularizat hainele si accesoriile din piele in randul comunitatii metal. Anii '80 aduc deja maturizarea formatiei cu albume precum 'British Steel', 'Point of Entry', 'Screaming for Vengance' si 'Defenders of the Faith'. A doua jumatate a anilor '80 i-a gasit pe Judas Priest abordand o latura mai melodica a hard rock-ului cu albume precum 'Turbo' si 'Ram it Down'.



Totul a culminat cu 'Painkiller' in 1990, album considerat de multi specialisti dar si fani ca fiind cheia de bolta a discografiei britanicilor. Cel mai recent albul al trupei, "Firepower", lansat in 2018, a dus trupa din nou in topuri iar turneul britanicilor a facut inconjurul lumii, inclusiv la Bucuresti la Romexpo.

1. REGULI DE ACCES

Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 18:30 iar concertele incep la ora 19:00. Dupa deschiderea portilor, puteti sosi la orice ora doriti pentru a va vedea trupele favorite. Concertul are loc in aer liber.

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei.

Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la portile de jos din parc ale Arenelor Romane.

Biletele ofera participantilor acces doar in categoriile in care si-au cumparat bilet.

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrare de la Arenele Romane toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

2. PROGRAM

OPEN DOORS 18:30

AMALGAMA 19:00 -19:30

Dead Daisies 19:50 - 20:30

Judas Priest 21:00 - 23:00

3. Categorii de bilete

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului Arenelor Romane, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

- Categoria Premium - Bilete cu loc in sectoarele K, E,

- Categoria Teren - Bilete fara loc, in fata scenei pe teren

- Categoria Acces General - Bilete cu loc in Arena, mai putin in sectoarele K si E

Fanii care au bilete pe scaune se pot plimba dintr-o parte in alta a arenelor ca sa ajunga la zona de merch de pe coronament dar nu pot intra pe teren (si viceversa - fanii de pe teren nu pot intra in zonele cu scaune). De asemenea, stationarea pe coronament pentru a privi concertul este interzisa din doua motive: 1) nu se aude bine 2) nu trebuiesc blocate caile de evacuare. Vom avea stewarzi care va vor informa de acest lucru si in timpul concertului.

BILETE:

Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

-Premium (cu loc) - 349 lei in presale si 370 la intrare

- Teren (fara loc, in fata scenei) - 259 in presale si 280 la intrare

- Acces General (cu loc) - 159 lei in presale si 180 lei la intrare