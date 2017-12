Grupul britanic Judas Priest revine pe 1 iulie la București, în parcarea Romexpo, în turneu de promovare a albumului "Redeemer of Souls", informează un comunicat Events remis astăzi. Un clasic Judas Priest, "Redeemer of Souls" a fost lansat în 2014 și a marcat debutul în studio al chitaristului Richie Faulkner, care s-a alăturat trupei în 2010. "Ridicăm mereu ștacheta, iar 'Redeemer of Souls' este o colecție metal epică, se potrivește perfect cu piesele noastre clasice", spun membrii trupei, citați în comunicat.