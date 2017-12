Jude Law a devenit proprietarul unei companii de teatru

Actorul britanic Jude Law, în vârstă de 35 de ani, a cumpărat National Youth Music Theatre (NYMT) din Marea Britanie, compania de teatru care l-a ajutat să se lanseze în cariera de actor. Jude Law s-a alăturat acestei companii în anul 1987, la vârsta de 14 ani şi a jucat într-o serie de producţii teatrale, înainte de a primi primul său rol pe West End, în piesa ”Les Parents Terribles”, de Jean Cocteau. Ulterior, această piesă a fost jucată şi pe Broadway, cu titlul ”Indiscretions”, iar Jude Law a primit, pentru acest rol, prima sa nominalizare la premiile Tony.

Jude Law a declarat că a luat decizia de a cumpăra compania britanică pentru a ajuta tânăra generaţie de actori din ţara sa natală. ”National Youth Music Theatre are un loc foarte special în inima mea. Am multe amintiri plăcute din perioada în care am jucat acolo şi sunt încântat de faptul că pot acum să sprijin viitoarea generaţie de actori şi mai ales planurile companiei”, a declarat actorul britanic.