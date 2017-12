Jude Law mizează pe romantism

Actorul britanic nu se mai mulţumeşte cu replicile haioase din comediile în care a jucat în ultima vreme. Jude Law se teme că îmbătrîneşte şi că nu îşi exploatează farmecul atît cît ar trebui pe marele ecran. Probabil că vrea să revină pe prima poziţie a topurilor celor mai sexy bărbaţi, altfel nu se explică dorinţa făcută public de actor de a juca în cît mai multe roluri romantice. "Obişnuiam să refuz rolurile gen Romeo, dar acum această situaţia s-a schimbat. Am împlinit 33 de ani şi vreau cu disperare să devin Romeo. Încerc doar să îmi păstrez înfăţişarea tinerească", a declarat în mod surprinzător actorul cu ocazia celei premierei celui mai recent film al său, "All The King's Men". Colega sa Kate Winslet a ţinut săţl liniştească lăudîndu-i combinaţia de pasiune şi rafinament pe care le degajă, calităţi care nu cunosc vîrstă.