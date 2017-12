Judecat după ce şi-ar fi bătut cei cinci copii şi şi-ar fi violat una din fiice

Un bărbat de 45 de ani din judeţul Iaşi a fost trimis în judecată pentru viol şi rele tratamente aplicate minorilor după ce şi-ar fi bătut, pedepsit şi înfometat cei cinci copii, cu vârste cuprinse între un an şi jumătate şi zece ani, iar pe una dintre fete ar fi violat-o de mai multe ori. Procurorii Parchetului Tribunalului Iași au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat de 45 de ani, Vasile Balașca, din satul Iosupeni, comuna Cotnari, pentru viol în formă continuată (cinci acte materiale) și cinci infracțiuni de rele tratamente aplicate minorilor, fiind vorba despre copii cu vârste între un an şi şase luni şi 10 ani. Potrivit rechizitoriului, bărbatul are cinci copii - trei proveniți dintr-o relație cu o femeie care s-a stabilit de mai mulți ani în Spania și care își vizita foarte rar familia și doi dintr-o relație cu o altă femeie, pe care o chemase în locuința sa pentru a avea grijă de cei trei copii, dar care a plecat și ea la muncă în Italia, în octombrie 2014. Procurorii susțin că primele agresiuni împotriva copiilor au început în 2011, în urma consumului de alcool, "momentul de debut al violențelor fiind cel în care bărbatul a legat-o de picioare pe una dintre fiice, care avea 10 ani și pe care a atârnat-o de grindă cu capul în jos și, folosind un scripete, a ridicat-o până la tavan, după care i-a dat drumul brusc în jos, cu intenția de a o lovi la cap". "Mama celorlalți doi copii a intervenit și a reușit să prindă copilul înainte de a se lovi. După acel moment, inculpatul i-a agresat atât pe primii trei copii minori, cât și pe cei mai mici, după ce s-au născut, lovindu-i sau pedepsindu-i fără motiv, inclusiv prin înfometare", afirmă procurorii. Ei notează şi că, după plecarea celei de-a doua femei, bărbatul a fost prezentat într-o campanie televizată ca fiind un tată model, care își creștea singur cei cinci copii, în urma acestei campanii primind ajutoare, în special alimente. Bărbatul trimitea trei dintre copii să vândă alimentele primite în cadrul campaniei și din banii câștigați să cumpere băutură și țigări, iar dacă nu reușeau le aplica pedepse corporale. Conform procurorilor, copiii erau loviți cu palmele, cu cureaua, legați de mâini și de picioare, li se lipea o bandă peste gură sau erau puși să stea la colț într-un picior. Copilul care are acum un an și jumătate a fost lovit de bărbat pentru că "plângea fără rost sau făcea pe el", susţin procurorii. Potrivit acestora, una dintre fete, acum în vârstă de 10 ani, a fost supusă unor repetate agresiuni sexuale. "În perioada 1-26 noiembrie 2014, inculpatul Balașca Vasile a supus-o pe minoră unor acte de agresiune sexuală, în patul lui (aflat în aceeași cameră cu cel al copiilor) sau în bucătăria casei, atât ziua, cât și noaptea. Înaintea agresiunilor sexuale, inculaptul forța minora să consume alcool și să fumeze, până când victimei i se făcea rău, își pierdea echilibrul și voma", mai spun procurorii.