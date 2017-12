Judecat pentru abuz în serviciu

17:21:32 / 05 August 2014

o escrocherie mascata

mafia constanteana, care implica de la escroci marunti gen Pana pana la procurori si judecatori, si-a spus din nou cuvantul. desi in dosarul de fond un judecator cu coloana vertebrala a dispus achitarea executorului, judecatorii Curtii de Apel Constanta au luat din nou partea mafiei, condamnandu-l pentru neglijenta in serviciu, fapta demontata de instanta de fond. se pare ca totusi Republica Constanta prin reprezentantii ei cei mai de seama, judecatori si procurori angajati de cercurile de interese locale, are legi proprii, nu se supun legilor Romane. probabil in curand vor vrea si independenta fata de Romania. pe voi v-ar mira?