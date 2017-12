Judecat pentru şantajarea fostei iubite

După o aventură amoroasă cu vecina sa, care este măritată şi are doi copii, Ciprian Vîjîială, de 35 de ani, din Târguşor, s-a gândit să stoarcă bani de fosta sa iubită. Întrucât avea mai multe fotografii indecente din perioada în care erau împreună, bărbatul a şantajat-o pe Eniko Gruia, ameninţând-o că face publice pozele dacă nu-i dă bani. Totul a început în primăvara acestui an, când femeia a depus o plângere la Poliţie, în care reclama că este ameninţată şi şantajată de vecinul ei, Ciprian Vîjîială. Din lipsă de probe, după câteva luni, cazul a fost închis, iar tânărul a primit decizia de neîncepere a urmăririi penale. Bucuros că nu a păţit nimic, Vîjîială a prins curaj şi a continuat, mai vehement ca până atunci, să o ameninţe atât telefonic, cât şi personal pe victimă, cerându-i bani. Eniko Gruia susţine că i-a dat fostului iubit 700 de lei, dar acesta nu a fost mulţumit şi a continuat să-i ceară bani. Supărat că Eniko Gruia nu-i achită „datoria“, pe 17 august, Vîjîială a intrat peste ea în casă, înarmat cu o secure, şi, sub privirile celor doi copii şi ale soţului ei, a tăiat-o pe faţă şi pe o mână. Agresorul a fugit în momentul în care a observat că soţul femeii a pus mâna pe telefon şi a sunat la 112. După acest ultim incident, oamenii legii i-au întins agresorului o capcană. Pe 20 august, în jurul orei 20.00, Ciprian Vîjîială a fost prins de luptătorii Serviciului de Operaţiuni Speciale (SOS) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, în timp ce primea 200 de lei de la Eniko Gruia pentru a-i lăsa familia în pace. Suspectul a fost arestat pentru şantaj şi violare de domiciliu şi, ieri, procurorii l-au trimis în judecată, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Constanţa. Procesul va începe pe 25 septembrie.