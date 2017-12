Judecat pentru violarea unei copile de 13 ani

Procurorii constănţeni au trimis, ieri, pe rolul instanţei dosarul în care un bucureştean este acuzat de viol şi corupţie sexuală. În actul de inculpare se arată că Florin Marius Georgescu, de 23 de ani, ar fi violat o fată de doar 13 ani sub privirile neputincioase ale prietenului adolescentei. Anchetatorii au stabilit că evenimentul s-a petrecut în noaptea de 27 spre 28 iunie 2007, într-o baracă dezafectată de la marginea staţiunii Costineşti. Protagonistul violului, originar din Bucureşti, venise în staţiune pe perioada sezonului estival, fiind cazat la o căsuţă din zona Discotecii Max. Victima, Veronica Coteţ, de 13 ani, tot din Capitală, persoană fără adăpost, venise la mare împreună cu prietenul ei, Daniel Florin Gheorghe, de 12 ani, din aceeaşi categorie socială, cu scopul de a-şi găsi o slujbă temporară. În seara violului, cei doi copii ai străzii au fost racolaţi de pe stradă de Georgescu, care parcă le-ar fi ştiut intenţiile. El s-a recomandat a fi „Florin, patronul unei terase” şi s-a oferit să le asigure un loc de muncă în cadrul restaurantului pe care „îl conducea”. Cei doi creduli l-au urmat pe bărbat pînă la o căsuţă din părăsită, loc în care aveau să treacă prin clipe de coşmar. Odată ajunşi la adăpostul respectiv, tînărul şi-a dat jos „masca de Florin, patron de terasă” şi s-a năpustit asupra fetei, pe care a împins-o pe un pat şi a început să o ameninţe că va fi vai de ea dacă nu se dezbracă. Recidivistul a violat-o pe fată şi l-a obligat pe prietenul ei să asiste la întreaga scenă. După terminarea actului sexual, bucureşteanul i-a dat pe cei doi afară, nu înainte de a-i ameninţa cu moartea în cazul în care vor mărturisi cuiva cele petrecute. Traumatizată, copila şi-a luat inima-n dinţi şi a mers la postul de poliţie locală pentru a dezvălui totul şi a depune plîngere împotriva agresorului. Poliţiştii din Costineşti au consemnat spusele fetei şi, pe baza descrierii oferite de aceasta, au relizat portretul robot al agresorului. Oamenii legii au reuşit să-l prindă pe bărbat la cîteva ore de la comiterea infracţiunii. Lucrurile nu s-au oprit însă aici. Lăsat singur pentru cîteva momente, tînărul a reuşit să fugă din sediul de poliţie şi s-a întors la Bucureşti, unde a reuşit să stea ascuns aproape o lună, pînă cînd poliţiştii Secţiei 12 din sectorul 3 al Capitalei au dat de urma sa. Bărbatul a fost adus la Constanţa şi arestat preventiv. Rezultatul raportului de constatare medico-legală care arată că „victima Veronica Coteţ prezintă o deflorare recentă, ce poate data din data de 27 - 28 iunie” a fost una dintre probele prezentate de procurori instanţei şi care atestă săvîrşirea violului. Alături de aceasta, raportul de expertiză bio-criminalistică efectuat de Institutul de Criminalistică Bucureşti arată că de la locul violului au fost ridicate elemente specifice spermei ce au pus în evidenţă un profil genetic identic cu cel al probei biologice recoltate de la inculpat. Potrivit medicilor, pe corpul tinerei nu s-au constatat leziuni traumatice în afară de cele himenale, pentru tratarea cărora au fost necesare 4-5 zile de îngrijiri medicale. Pe întreg parcursul anchetei, tînărul a negat acuzaţiile ce i-au fost aduse şi a declarat că fata s-ar fi oferit să întreţină raporturi sexuale în schimbul unei sume de bani. Anchetatorii spun că deşi are doar 23 de ani, bărbatul are în spate o activitate infracţională bogată încă de cînd era minor, fiind cercetat în nenumărate rînduri pentru furturi şi tîlhării. El fusese eliberat condiţionat din închisoare, anul trecut în martie, după ispăşirea unei condamnări pentru furt.