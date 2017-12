Judecătoria şi Parchetul Hârşova, desfiinţate?

Pentru a treia oară, Ministerul Justiţiei (MJ) iniţiază un proiect de desfiinţare a 30 de instanţe şi parchete care au un volum mic de activitate. Printre acestea se numără Judecătoria şi Parchetul Hârşova, care au scăpat până acum de “mazilire”. Reprezentanţii MJ spun că aceste instituţii au de soluţionat un număr mai mic de 5.000 de dosare pe an, în condiţiile în care la cele mai multe instanţe şi parchete se înregistrează o continuă creştere a volumului de muncă. Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege publicat vineri pe site-ul MJ, „aceste instanţe au înregistrat constant un volum scăzut de activitate, sub media la nivel naţional, şi au avut un grad scăzut de ocupare a posturilor de judecători (există Judecătorii care nu prezintă atractivitate pentru opţiunile auditorilor de justiţie după absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii şi susţinerea examenului de capacitate). În plus, condiţiile socio-economice care au condus la punerea în funcţiune nu mai subzistă, iar depopularea zonelor aflate în circumscripţia acestora a condus la o scădere a numărului de dosare înregistrate pe rolul lor“. La articolul 2 al proiectului de lege se menţionează că judecătorii şi procurorii din cadrul structurilor ce se vor desfiinţa se pot transfera la alte instanţe sau parchete din sistem. În cadrul şedinţei de plen de joi, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat desfiinţarea celor 30 de instanţe şi parchete.