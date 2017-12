Judecătorii au amânat procesul lui Dragnea. Ce a spus politicianul

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi, la sediul ICCJ, unde a fost prezent pentru primul termen în procesul în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu, că o lege a graţierii nu l-ar ajuta, precizând că România e patria denunţurilor şi a ascultărilor. Procesul a fost amânat.

"Nicio graţiere nu mă ajută pe mine. Eu nu am auzit de la Guvern că vrea să dezincrimineaze abuzul în serviciu pe de o parte. Pe de altă parte, știu că avem o Curte Constituțională, din câte mai știu eu, cel puțin azi dimineață era în vigoare, care a adoptat o decizie. Dacă trebuie să ieșim în stradă pentru a nu pune în acord deciziile Curții Constituționale cu legislația, e și asta o opțiune, sau poate CCR a emis acea decizie pentru mine. Uitați-vă cu atenție pe dosarul meu și pe ce a apărut în presă sau ce a fost în dezbatere publică. Nu mă ajută pe mine personal. Eu am înțeles de la DNA că au o problemă cu vreo 15.000 de dosare. Eu nu cred că cele 15.000 sunt despre mine Vreau să aduc și eu martori și să audieze din nou martorii care au fost audiați la DNA să vedem dacă și acest proces va merge și se va susține pe o declarație mincinoasă sau două declarații mincinoase obținute în condiții suspecte la DNA. Eu m-am uitat cu foarte mare atenție pe toate declarațiile. Oricine este de bună credință și studiază cu atenție doar acele declarații și declarațiile martorilor, se vede că sunt puse cu mâna sau cusute cu ață albă, dictate. Vorbim despre o doamnă care a făcut o declarație mincinoasă, care a mai fost condamnată pentru luare de mită și care probabil are alt dosar și cu care se pare că s-a făcut o înțelegere. Asta este România, patria denunțurilor și ascultărilor. Aștia sunt principalii piloni pe care se sprijină dosarele în România și pentru care intră oamenii în pușcărie", a declarat preşedintele PSD la sediul instanţei supreme.

Întrebat ce l-ar sfătui pe Florin Iordache în privinţa modalităţii de promovare a actelor normative privind graţierea şi modificarea codurilor penale, Liviu Dragnea a declarat: "Eu l-aș sfătui să se inspire din experiența înaintașilor, adică din experiența guvernului precedent. Dacă e să se dea prin ordonanță sau să adopte proiect de lege, asta e problema lor. Dar e bine să se uite la experiența înaintașilor. Dacă s-a mai dat vreo grațiere prin ordonanță, pot să dea, dacă nu, nu știu dacă e bine. eocamdată eu am văzut foarte mult scandal pe niște intenții. Am văzut și o dezbatere publică și eu zic să așteptăm să vedem ce face guvernul".

Termenul de judecată de marţi a fost amânat pentru 14 februarie, întrucât unii dintre inculpaţi nu aveau apărători. Fosta soţie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, nu s-a prezentat la proces, solicitând magistraţilor prin intermediul avocatului să fie judecată în lipsă.

Pe 9 decembrie judecătorii au decis că instanţa a fost sesizată în mod legal de procurori, dispunând începerea procesului.

Alături de Liviu Dragnea a fost trimisă în judecată fosta soţie a acestuia, Bombonica Prodana, sub acuzaţia de abuz în serviciu dar şi Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, fiind acuzată de abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

De asemenea, în cauză sunt judecaţi Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei, Rodica Miloş şi Olguţa Şefu, la data faptelor director executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Teleorman, Valentina Marica, fost şef al Complexului de recuperare, Nicuşor Gheorghe, fost şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, Constantin Balaban, la data faptei şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei, Adriana Botorogeanu şi Anisa Stoica la data faptelor funcţionari publici în cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman.

Potrivit procurorilor, "în perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Dragnea Nicolae Liviu, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv de preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, cu intenţie, a determinat-o pe inculpata Alesu Floarea, la acea vreme director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman să îşi încalce atribuţiile de serviciu prin menţinerea în funcţie şi implicit plata drepturilor salariale pentru două angajate ale aceleiaşi instituţii. În realitate cele două persoane şi-au desfăşurat activitatea la sediul organizaţiei judeţene Teleorman a partidului politic al cărui preşedinte era suspectul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urmă".

Astfel, precizează DNA, persoanele angajate formal au primit în total suma de 108.612 lei, sumă cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În ceea ce o priveşte pe Bombonica Prodana, procurorii spun că “în perioadele 3 martie - 1 august 2008 şi 3 iulie 2009 – 1 august 2010, în calitate de coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi în calitate de şef Serviciu secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, prin încălcarea cu ştiinţă atribuţiilor de serviciu, deşi a cunoscut faptul că două subordonate, încadrate în funcţia de referent la instituţiile pe care le conducea, nu s-au prezentat la serviciu şi nu au respectat prevederile contractului individual de muncă şi fişa postului, nu a întreprins niciun demers de sancţionare a persoanelor respective”.