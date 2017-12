Judecătorii au emis un nou mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță

18:06:39 / 06 Iunie 2017

Doamne ferește !

Domnule Sebastian Ghiță, stai acolo unde te afli, dacă te întorci în țară, aici nu sunt sorți de scăpare, aici este ce este și are să fie ce are să fie, " o mare nebunie ", nu se întrevede, că are sa apară curând " luminița de la capătul tunelului ! ", aici luptele politice continuă, parcă mai mult decât înainte și luptele au loc, dar fără vreo îmbunătățire pentru oamenii de rând, dacă cei care zic că fac dreptate, nu confiscă : banii și averile, de pomană flutură și zăngăne cătușele, că pe noi, oamenii nu ne ajută, și nici, nu îmbunătățesc viața, ci din contră !