Judecătorii caută forme de protest împotriva decimării sistemului judiciar

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), judecătorul Dana Gîrbovan, a trimis o scrisoare deschisă către Curţile de Apel din ţară, la sfîrşitul săptămînii trecute, în care solicită organizarea de adunări generale pentru luarea unor decizii privind viitoare proteste ale magistraţilor. UNJR arată că sistemul judiciar are nevoie, la fel ca în urmă cu cîteva luni, de asigurarea unui cadru legislativ coerent, introducerea unor norme de procedură care să asigure celeritatea actului de justiţie, noi reguli de organizare judiciară care să permită soluţionarea unui număr rezonabil de cauze într-un interval de timp determinat, un mod de administrare eficient, inclusiv de ordin financiar, care să asigure o marjă de autonomie şi independenţă instanţelor. „În pofida faptului că în ţară au început în cursul verii acestui an o sumedenie de proteste în instanţe, nu s-a luat pînă în prezent nicio măsură concretă. Din contră, veştile despre iminenta intrare în colaps a instanţelor şi despre scăderea veniturilor actuale ale magistraţilor prin asumarea de către Guvern a răspunderii în ceea ce priveşte legea unică de salarizare sînt în continuare vehiculate în mass-media, creînd o stare de presiune în plus asupra sistemului judiciar”, se arată în scrisoarea deschisă a UNJR. În aceste condiţii, Uniunea a propus curţilor de apel din ţară ca, în cadrul adunărilor generale, să opteze pentru decizia de a nu mai purta robă în sala de judecată, urmată de decizia de a se refuza, în scris, desemnarea judecătorilor în birourile electorale şi, ulterior, de întreruperea activităţii începînd cu data de 1 septembrie 2009. Dana Gîrbovan a declarat că aşteaptă procese verbale de la instanţe, din cadrul adunărilor generale, pentru a vedea dacă se adoptă forme de protest şi care vor fi acestea. În această luptă a intrat şi sindicatul SoJust, al cărui preşedinte Cristi Danileţ a susţinut că a trimis o scrisoare deschisă către instanţele din ţară, reamintind despre adunările generale ale magistraţilor din perioada 24-29 aprilie, cînd au adoptat „Rezoluţia privind starea financiară şi situaţia administrativă a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lîngă acestea”. Principiile acestei rezoluţii vizau înlăturarea discrepanţelor şi discriminărilor privind salarizarea magistraţilor şi a personalului auxiliar, readucerea la bugetele instanţelor judecătoreşti şi parchetelor a sumelor provenite din taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar, respectarea principiului universal al independenţei judecătorilor şi procurorilor, stabilirea unui prag minim de cel puţin 1% din produsul intern brut pentru bugetul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, trecerea bugetului instanţelor din administrarea Ministerului Justiţiei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. SoJust subliniază faptul că niciuna dintre cerinţe nu a fost rezolvată, la acest aspect adăugîndu-se proiectul salarizării unice, condiţii în care propune forme de protest similare cu cele ale UNJR.