“Judecătorul CCR Iulia Motoc a beneficiat de un tratament psihiatric”

Scandalul în jurul magistraţilor de la Curtea Constituţională se adânceşte cu noi dezvăluiri şi acuze grave. Realizatorul de televiziune Mihai Gâdea a prezentat, marţi seară, la „Sinteza Zilei”, difuzată de Antena 3, un fragment din cartea de memorii a lui Eugen Mihăescu. Potrivit însemnărilor scriitorului român, care a locuit în SUA o perioadă, „judecătorul Curţii Constituţionale a României Iulia Motoc a beneficiat de un tratament psihiatric la New York”. Eugen Mihăescu relatează că soţul Iuliei Motoc, Mihnea Motoc, şi-a făcut studiile de Drept în perioada 1984 - 1989, iar la New York l-a urmat şi soţia sa. „Cred că lipsa de activitate a Iuliei Motoc a îndemnat-o să urmeze - prin corespondenţă, că nu văd cum fizic ar fi putut altfel, cursurile la nenumărate universităţi. Efortul prea mare trebuie să fie vinovat pentru faptul că Motoc a devenit cunoscută la New York pentru un comportament care a necesitat tratament psihiatric. E de notorietate că Mihnea Motoc a cerut să părăsească apartamentul din blocul proprietate a României din 3rd Avenue, colţ cu 3rd Street şi a închiriat în World Trump Tower cu 15.000 de dolari pe lună. Spera astfel să scape de indiscreţii martori ai comportamentului eratic al doamnei”, a citit Mihai Gâdea.