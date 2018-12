Judecătorul Lia Savonea este noul preşedinte al CSM

Lia Savonea a fost validată, miercuri, de către plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru funcţia de preşedinte al CSM, judecătorul fiind singurul candidat pentru această poziţie. De asemenea, Nicolae-Andrei Solomon a fost validat pentru funcţia de vicepreşedinte al CSM pentru anul 2019.

Lia Savonea, întrebată de Cristina Tarcea dacă apreciază că este o figură care impune respect: Da

Judecătorul Lia Savonea, candidată pentru şefia CSM, a fost întrebată de Cristina Tarcea, şefa ÎCCJ, dacă i se pare că este o figură care impune respect în sistemul judiciar, în condiţiile în care Savonea spunea că liderii din justiţie trec printr-o criză de identitate. Savonea a răspuns pozitiv.

"Aţi afirmat că avem nevoie de figuri care să impună respect în Justiţie. Apreciaţi că dumneavoastră răspundeţi acestor cerinte? Dacă da, argumentaţi", a întrebat Cristina Tarcea, preşedintele Înaştei Curţi de Casaţie şi Justiţie, miercuri, în cadrul şedinţei Secţiei pentru judecători a CSM, unde Lia Savonea şi-a anunţat candidatura.

"Da, mă străduiesc să răspund celor mai înalte exigenţe şi, indiferent de ce funcţie am avut, am încercat să fac lucrurile cât mai bine, să-mi respect statutul, profesia, să fiu un exemplu pentru ceilalţi, să fac lucrurile cât mai bine, să fiu un exemplu pentru colegii mei şi, cel mai important, să transpun valorile justiţiei în decizii judiciare", a replicat Lia Savonea.

Şefa instanţei supreme a precizat ulterior că nici Lia Savonea nu a fost scutită de atacuri, fie că acestea au vizat viaţa personală sau cariera, întrebând-o ce va face, în calitate de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, referitor la aceste atacuri.

"Din păcate, societatea este polarizată într-un fel, mai cu seamă media, iar noi nu putem să ieşim în fiecare zi să explicăm lucruri. Sutn însă chestiuni obiective care pot fi verificate. Am văzut că atacurile care mă vizează sunt referitor la chestiuni din viaţa privată. O să dau explicaţii atunci când atacurile se vor referi la activitatea mea profesională", a declarat Lia Savonea.

"Eu vorbeam de atacurile asupra tuturor", a replicat Cristina Tarcea.

"Voi fi foarte atentă la astfel de atacuri, dacă ele afectează independenţa magistraţilor, să acţionez imediat. Mă voi preocupa să cercetăm să vedem ce este în spatele acestor atacuri atunci când ele se referă la activitatea profesională a magistraţilor, să ne edificăm dacă este sau nu cazul să apărem", a spus Lia Savonea.

"Sunt foarte mulţumită de răspuns, vă doresc să fie aşa cum spuneţi", a încheiat Cristina Tarcea.

LiaSavonea: Nu avem nevoie de ostentaţie la conducerea Justiţiei. Ne confruntăm cu o criză de încredere

Lia Savonea, judecătoarea care candidează pentru şefia Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat miercuri că vârfurile din Justiţie trebuie să reprezinte repere şi nu este nevoie de ostentaţie şi jubilaţie, aşa cum se întâmplă acum în săli de judecată sau uneori în mesajul public.

"Cinci obiective importante: protecţia şi independenţa justiţiei, modul în care funcţionează justiţia, rezolvarea problemelor din justiţie, leadership şi comunicarea. Cea mai importantă componentă este independenţa justiţiei, pentru că e cea mai importantă valoare. De aceea cred că trebuie să funcţioneze toate puterile, societatea şi magistraţii însăşi", a declarat, în şedidnţa CSM, judecătorul Lia Savonea.

Aceasta spune că cei aflaţi la conducerea Justiţiei trebuie să fie repere.

"Justiţia nu se poate înfăptui pe modele teoretice, cred că justiţia are nevoie şi de răbdare. Îmi doresc un Consiliu pe care procurorii şi judecătorii să îl vadă ca partener, dar care să şi asume felul în care funcţionează justiţia. Cred că justiţia are nevoie de figuri care să îşi impună respectul. Justiţia nu are nevoie de jubilaţie, ostentaţie. Uneori am văzut în sala de judecată, dar şi în mesajul public al liderilor de vârf din justiţie. Vârfurile din justiţie trebuie să ne fie repere. Sunt ele azi?", a mai spus Lia Savonea.

"Avem uneori încălcări ale legii care sunt intenţionate, lucru care este extrem de grav. Ne confruntăm cu o puternică criză de încredere şi asta e nedrept. Din cauza abuzurilor, a erorilor care urmăresc activitatea pozitivă a sistemului judiciar. Cea mai mare problemă a noastră este criza de identitate a liderilor din justiţie", a mai afirmat judecătorul.

Lia Savonea este membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi fost preşedinte al Curţii de Apel Bucureşti.

Ea este este cea care a cerut, pe 12 noiembrie, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să supună în dezbatere efectele deciziei Curţii Constituţionale prin care s-a constatat existenţa conflictului generat de conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), precizând că "Secţia trebuie să dezbată în ce măsură conduita conducerii ICCJ nu se înscrie într-o veritabilă abdicare de la anumite valori ale Justiţiei", o solicitare care putea duce la revocarea actualei şefe a instanţei supreme, Cristina Tarcea.

Lia Savonea a fost preşedintele Curţii de Apel Bucureşti începând cu anul 2010, anterior, în anul 2009, fiind vicepreşedinte al instanţei.

Preşedintele Klaus Iohannis va participa la şedinţa CSM

Preşedintele Klaus Iohannis participă la plenul Consiliului Superior al Magistraturii de miercuri, se arată într-un anunţ al Administraţiei Prezidenţiale. Plenul CSM începe la ora 12:00.

La plen va fi desemnată noua conducere a CSM. Pentru funcţia de vicepreşedinte va candida procurorul Nicolae Solomon, a informat, marţi, Secţia pentru procurori. Secţia pentru judecători va desemna, la şedinţa de miercuri de la ora 11:00, candidatul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului.