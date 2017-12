“Judeţele lui Băsescu”, respinse de UE!

ADIO REORGANIZARE. Pedeliştii, alături de proiectul lor de reîmpărţire a României, au fost puşi la zid de comisarul european pentru Politică Regională Johannes Hahn. Într-un interviu acordat econtext.ro, Hahn a explicat că orice reorganizare a României înainte de 2013 va avea efecte directe asupra fondurilor de coeziune accesate de România. „Având în vedere momentul avansat în timp al actualului program (n.r. - actualul program se referă la perioada 2007 - 2013, perioada pentru care au fost realizate politici de dezvoltare pentru fiecare stat UE) şi nevoia de a accelera punerea în aplicare a programelor de dezvoltare regională în România pentru perioada 2007 - 2013, credem că autorităţile române ar trebui să-şi concentreze eforturile pe implementarea programelor operaţionale în structurile în care au fost concepute şi convenite cu CE. Bineînţeles, după 2013, CE este pregătită să sprijine autorităţile române în eforturile de a ajunge la structura cea mai eficientă pentru perioada următoare”, a declarat Hahn. Cu alte cuvinte, Comisia Europeană (CE) recomandă României să-şi realizeze programul de dezvoltare a ţării în forma actuală. Adică, în organizarea administrativă actuală. Amintim că familia Pinocchio (tatăl Traian şi fiul Emil) ne explica la începutul discuţiilor privind împărţirea ţării că avem nevoie de o astfel de reorganizare pentru a eficientiza atragerea de fonduri comunitare. După cum au arătat reprezentanţii UE, Băsescu şi Boc ne-au mai minţit un pic. Nimic nou, nu-i aşa?!

SEMNE DE ÎNTREBARE. Declaraţiile lui Kahn au venit să dea dreptate mai multor politicieni români care începuseră să pună sub semnul întrebării sinceritatea demersurilor pedeliste privind reîmpărţirea României. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD Adrian Năstase scrie pe blog că nu înţelege ce vrea să facă Traian Băsescu lansând o multitudine de teme şi întrebându-se care pot fi principiile regionalizării pe varianta “8+2” şi de ce nu şi-ar păstra graniţele şi judeţe din alte zone decât Harghita şi Covasna. “Băsescu lansează teme de dezbatere publică unele după altele, lansează proiecte politice, rescrie istoria, modelează viitorul, schimbă geografia, face lecţii de dirigenţie cu poporul, explică judecătorilor de la Curtea Constituţională cum trebuie interpretate principiile de drept. Se pare că Băsescu doreşte să îngroape problemele pe care el însuşi le creează, punând peste ele scandaluri şi mai mari”, a declarat Năstase. Şi pentru că atitudinea lui Băsescu nu poate să nu stârnească ironii, Năstase spune că poate săptămâna viitoare, la propunerea lui Traian Băsescu, se va discuta despre faptul că “Ştefan cel Mare ar trebui şters din cartea de istorie dar şi din cea de religie din cauza vieţii lui personale - cam agitată”.

REGRUPARE. Prin tema reorganizării administrative Băsescu a aruncat Coaliţia în aer, PDL fiind foarte aproape să se despartă de aliatul cel mai de preţ, UDMR. Deputatul UDMR Peter Lakatos a declarat că varianta avansată de preşedintele Traian Băsescu referitoare la opt judeţe plus Harghita şi Covasna are “zero şanse” de a fi acceptată de Uniune. “Şi PDL a fost luat prin surprindere de preşedintele Traian Băsescu. Vin la noi colegi din PDL şi ne spun “Să vă ţineţi tare, că nici noi nu vrem””, a declarat Peter Lakatos. Cum nici pedeliştii nu vor să accepte varianta UDMR, dar nici ungurii varianta PDL, se pare că tema reorganizării va muri aşa cum a început. “Noi am făcut o ofertă. E maximul ce putem oferi. Dacă UDMR refuză, sigur ne vedem obligaţi să renunţăm. E obligaţia noastră de a încerca să punem în practică acest proiect. Dacă nu vor fi de acord, vom renunţa la proiect, pentru că nu îl putem pune în aplicare decât într-o formulă agreată şi de către partenerii noştri de guvernare”, a declarat secretarul general al PDL, Ioan Oltean. Şi UDMR a refuzat, după cum a anunţat, vineri seară, liderul maghiarilor Kelemen Hunor. Aşa cum spuneam chiar la începutul acestui scandal, tema reorganizării a fost doar o fumigenă lansată de Băsescu, care cu siguranţă a fost menită să mascheze alte probleme create tot de Băsescu. Sau poate că preşedintele a dorit ca românii să uite puţin de foamea prin care trec, să nu simtă noile creşteri de preţuri anunţate pentru 1 iulie, şi a decis să-I mai hrănească puţin… la televizor.