Judi Dench, împotriva cancerului pulmonar

Actriţa britanică Judi Dench a anunţat că s-a asociat cu o fundaţie de caritate, pentru a promova o campanie de conştientizare a riscurilor de declanşare a cancerului pulmonar, din cauza fumatului. Michael Williams, cu care actriţa a avut o căsnicie de 30 de ani, a murit din cauza acestei boli, în anul 2000. Actriţa sprijină campania Women Against Lung Cancer, în traducere Femei împotriva cancerului de plămâni, iniţiată de The Roy Castle Lung Cancer Foundation, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare în rândul populaţiei, în privinţa riscurilor de declanşare a acestei maladii şi în privinţa simptomelor care preced boala. ”În calitatea mea de femeie care şi-a pierdut soţul din cauza cancerului pulmonar, această campanie este foarte apropiată de inima mea. Le îndemn pe femeile care fumează să încerce să renunţe la fumat, să fie atente la simptome şi să meargă la medic, imediat ce apar anumite motive de îngrijorare”, a declarat Judi Dench.

Judi Dench a fost nominalizată de opt ori la Globurile de Aur, câştigând acest trofeu de două ori, pentru rolurile din ”Her Majesty, Mrs. Brown / Doamna Brown” şi ”The Last of the Blond Bombshells”, acelaşi rol care i-a adus prima dintre cele trei nominalizări la premiile Emmy. Judi Dench a câştigat, totodată, numeroase premii BAFTA, cel mai recent, pentru rolul scriitoarei Iris Murdoch din filmul ”Iris”. Din 1970, actriţa a devenit Dame of British Empire, iar în 2008 a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Academiei de Film Europene. În vârstă de 76 de ani, actriţa britanică continuă să lucreze într-un ritm susţinut şi, după ce a avut o scurtă apariţie în recent lansatul ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides / Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi”, mai poate fi văzută, în acest an, pe marile ecrane, în rolul Mrs. Fairfax din remake-ul ”Jane Eyre” regizat de Cary Fukunaga. Printre rolurile ei viitoare se numără cel dintr-o comedie inspirată din universul industriei farmaceutice, intitulată ”Better Living Through Chemistry” şi va interpreta din nou celebrul personaj M din următorul film din seria ”James Bond”, regizat de Sam Mendes, ce va avea premiera în 2012. Mai sunt în preproducţie lungmetrajele ”My Week with Marilyn”, ”J. Edgar”, ”Stainless Steel” şi ”The Best Exotic Marigold Hotel”.