Judi Dench îşi pierde vederea

Celebra actriţă britanică Dame Judi Dench riscă să orbească, din cauza unei boli care deja a afectat-o grav. Actriţa, în vârstă de 77 de ani, suferă de degenerare maculară, boală care i-a afectat grav vederea. Nu mai poate distinge bine chipurile şi nici nu mai poate citi scenariile. Cu toate acestea, artista, care spune că şi mama ei a suferit de aceeaşi afecţiune, speră că noul tratament pe care îl urmează o va ajuta. „Cel mai supărător este seara, la restaurant, pentru că nu pot vedea persoana cu care iau cina”, a mărturisit vedeta, care este hotărâtă să nu lase boală să o învingă. Judi Dench nu are de gând să se retragă din activitate, mai ales că acum filmează la cel noul lungmetraj din seria Bond.

Degenerarea maculară este o boală care apare de obicei la vârsta a treia. În Marea Britanie, anual afectează circa 600.000 de persoane. Boala poate fi ţinută în frâu cu ajutorul unor picături, dar este posibilă şi o operaţie.

Dame Judi Dench este una dintre cele mai apreciate actriţe din industria cinematografică. Este cunoscută în special pentru rolurile sale din peliculele James Bond, „A Week with Marylin”, „Notes on a Scandal” sau „Shakespeare in Love”, pentru care a fost distinsă cu premiul Oscar în 1998. Cel mai recent film al său este comedia „The Best Exotic Marigold Hotel” în care joacă rolul unei pensionare care se retrage la o pensiune din India. Totodată, şi-a împrumutat inegalabila voce pentru a nara lungmetrajul „Better Living Through Chemistry”, în care rolurile principale le deţin Sam Rockwell şi Olivia Wilde.