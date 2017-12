Celebra actriţă britanică Judi Dench a primit premiul pentru întreaga sa carieră, care acoperă peste 50 de ani, în cadrul evenimentului South Bank Sky Arts Awards. Judi Dench a câştigat, printre altele, un premiu Oscar, două Globuri de Aur, nouă premii BAFTA, şapte Laurence Olivier Awards şi un premiu Tony.

Printre premianţi s-au numărat lungmetrajul „Monsters / Monştrii” în regia lui Gareth Edwards, realizat cu un buget redus, ce a primit premiul la categoria dedicată filmelor, detronând pelicule precum „Another Year”, de Mike Leigh, sau „The Arbor”, de Clio Barnard. Serialul de televiziune ”This is England \'86”, difuzat de postul de televiziune britanic Channel 4, a triumfat la categoria dedicată televiziunii, în timp ce trupa Plan B a primit premiul la categoria muzică.

La categoria dedicată serialelor de comedie, câştigător a fost desemnat „Rev”, difuzat de postul BBC 2. La categoria muzică clasică, premiul a fost revendicat de BBC Philharmonic şi The Halle, pentru interpretarea „Simfoniei a 8-a” de Gustav Mahler, în timp ce spectacolul „Die Meistersinger von Nurnberg” al Operei Naţionale Galeze a primit premiul la secţiunea operă.

Volumul „What to Look for in Winter: A Memoir in Blindness”, de Candia McWilliam, a câştigat premiul la categoria literatură, în timp ce Akram Khan a câştigat premiul la secţiunea dedicată dansului, pentru spectacolul „Gnosis”, în timp ce spectacolul „Clybourne Park”, pus în scenă de Royal Court, a primit premiul la secţiunea dedicată teatrului.

Premiile South Bank Sky Arts sunt unele dintre cele mai prestigioase premii din lume din domeniul artelor, recompensând excelenţa în cultura britanică, arte vizuale, teatru, operă, dans, comedie, muzică clasică, pop, televiziune, literatură şi film.