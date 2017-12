Judoka de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, pe podium la “Cupa Nordului”

La sfârşitul săptămânii trecute, la Baia Mare a avut loc un turneu internaţional de judo pentru copii şi cadeţi, “Cupa Nordului”, ajuns la ediţia a 8-a. La competiţie au participat peste 700 de sportivi, de la cluburi din Germania, Austria, Moldova, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina şi România, şase dintre ei fiind legitimaţi la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Feuzi Gelal şi Radu Luca). La categoria de vârstă sub 17 ani, Alexandru Anton (73 kg) s-a clasat pe locul 3, iar Cosmin Dorobăţ (90 kg) pe locul 5. La categoria de vârstă sub 13 ani, Mona Radu (52 kg) a ocupat locul 2, iar surorile gemene Ailin Septar (32 kg) şi Ainel Septar (44 kg) s-au clasat pe locul 3. Singurul loc întâi i-a revenit Mihaelei Pescaru (32 kg), la categoria de vârstă sub 11 ani.

Profesorul Feuzi Gelal a mai anunţat că doi sportivi constănţeni au luat parte la Campionatele Naţionale Universitare de la Sibiu, unde au reprezentat Universitatea Ovidius Constanţa. Radu Luca s-a clasat pe locul 2 la categoria 90 kg, iar Cătălin Căşaru, cunoscut luptător, a ocupat locul 5 la categoria 73 kg. „Judeţul nostru a primit organizarea Campionatelor Naţionale de judo rezervate categoriei de vârstă sub 11 ani. Competiţia va avea loc în sala din Techirghiol, pe 18 şi 19 iunie”, a declarat Feuzi Gelal.