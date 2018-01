Jukebox feat. Bella Santiago, Rafael & Friends și Mihai au câștigat a doua semifinală Eurovision

Jukebox feat. Bella Santiago, Rafael & Friends și Mihai (Mihai Trăistariu) au câștigat a doua semifinală Eurovision România 2018, care a avut loc duminică seară, la Sala 2 a Teatrului Național "Mihai Eminescu" din Timișoara.

Semifinala a fost transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internațional, TVR Moldova și TVR+.

La finalul unui show din care nu au lipsit recitaluri de muzică rock, hituri sârbești și acorduri rromales, juriul a ales alte trei piese, alături de cele selectate în semifinala precedentă, pentru marea finală din 25 februarie - Jukebox feat. Bella Santiago, Rafael & Friends și Mihai.

Clasamentul celei de-a doua semifinale Eurovision România este următorul:

Jukebox feat Bella Santiago ("Auzi Cum Bate") - 58 de puncte

Rafael & Friends ("We Are One") - 40 de puncte

Mihai ("Heaven") - 39 de puncte

Jessie ("Lightning Strikes") - 26 de puncte

Miruna Diaconescu ("Run For You") - 22 de puncte

Endless feat Maria Grosu ("Thinking About You") - 21 de puncte

Pragu’ de Sus ("Te Voi Chema") - 19 puncte

Othello ("Noi Suntem Pădure") - 17 puncte

Serena ("Safari") - 17 puncte

Romeo Zaharia ("Maybe This Time") - 16 puncte

Alessandro Dănescu ("Breaking Up") - 15 puncte

Meriem ("End The Battle") - 0 puncte

Toate melodiile calificate în semifinalele Eurovision România pot fi ascultate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro.

Alături de câștigătorii serii, în marea finală vor mai concura Alexia & Matei, Echoes și Eduard Santha, câștigătorii primei semifinale, și alți nouă finaliști ale căror nume vor fi aflate în următoarele semifinale Eurovision România: Craiova, pe 4 februarie, Turda, pe 11 februarie, și Sighișoara, pe 18 februarie. Show-urile vor fi transmise în direct la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova, precum și pe TVR+, de la ora 21.00.

Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ștefan și Viorel Gavrilă sunt jurații care decid finaliștii selecției naționale 2018.

În Anul Centenarului, selecția națională se desfășoară sub sloganul "Eurovision unește România!".

Marea finală va avea loc la București, în Sala Polivalentă, pe 25 februarie. În ultimul act al selecției naționale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanții celor 42 de țări înscrise în competiție: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina, Marea Britanie. Concursul va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 și 10 mai și finala pe 12 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive și mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiștii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecției Naționale și participă la competiția europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi - Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obținut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 și 11 mai și finala pe 13 mai. Reprezentanții României, Ilinca și Alex Florea, au obținut poziția a șaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obținut de Paula Seling și Ovi la ediția din 2010 și a patra în istoria participării României la Eurovision.