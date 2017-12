Julia Roberts revine pe marile ecrane, în pelicula ”Duplicity”, în regia lui Tony Gilroy, care va fi lansată pe 20 martie în Statele Unite, după opt ani în care actriţa nu a mai deţinut rolul principal într-un film. Julia Roberts, care a jucat în ultimii ani în filme precum ”Licurici în grădină/ Fireflies in the Garden” (2008) şi ”Războiul lui Charlie/ Charlie Wilson\'s War” (2007) şi şi-a împrumutat vocea unui păianjen în ”Reţeaua Miraculoasă/ Charlotte\'s Web” şi unei furnici în ”Lucas, Spaima furnicilor/ The Ant Bully” (2006), va reveni pe marile ecrane în thriller-ul ”Duplicity”, în care deţine rolul principal. În această peliculă, Julia Roberts joacă rol de spion, avîndu-l partener pe Clive Owen. În mod surprinzător, Julia Roberts, multă vreme cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood, nu a mai deţinut un rol principal într-un film din 2001, cînd a apărut în ”Mexicanul”, alături de Brad Pitt şi în ”Răsfăţaţii Americii”, cu John Cusack.

Julia Roberts, în vîrstă de 41 de ani, s-a situat pe poziţia a doua în topul actriţelor cu cele mai mari onorarii, realizat de ”Hollywood Reporter” la sfîrşitul anului trecut. Potrivit acestei publicaţii, actriţa a primit peste 15 milioane de dolari pentru a juca în ”Duplicity”. Această revenire le dă producătorilor şi regizorilor speranţa că Julia Roberts va accepta în continuare roluri principale în producţii, după ce şi-a îndreptat atenţia asupra familiei. În cele mai recente filme ale sale, Julia Roberts a acceptat roluri importante, însă alături de alte vedete hollywoodiene. A fost astfel cazul filmelor ”Războiul lui Charlie”, ”Zîmbet de Mona Lisa”, ”Closer – Ispita”, ”Ocean\'s Eleven” şi ”Ocean\'s Twelve”. Marile filme ale Juliei Roberts rămîn cele din anii \'90, cînd actriţa s-a consacrat în ”Frumuşica/ Pretty Woman”, apărînd ulterior în ”Iubitul meu se însoară”, ”De bună voie şi nesilită de nimeni”, ”Notting Hill” şi, în 2000, în ”Erin Brockovich”, care i-a adus un premiu Oscar.

Rolul din ”Duplicity” ar putea marca o nouă etapă în cariera Juliei, aceasta părînd a cunoaşte un truc folosit şi de alţi actori de succes din generaţia ei, printre care se numără Tom Cruise, Renée Zellweger şi Nicole Kidman, acela de a-şi face aşteptată şi dorită următoarea apariţie pe marile ecrane.