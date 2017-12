Julia Roberts va juca într-o nouă comedie romantică

Anne Hathaway, Jessica Alba, Shirley MacLaine şi Jennifer Garner au constituit motive serioase care să o convingă pe Julia Roberts să accepte rolul unei femei din armata americană, întoarsă din Irak, într-o comedie romantică. Filmul “Valentine\'s Day” va urmări destinele încrucişate ale mai multor personaje aflate în căutarea iubirii în Los Angeles, în Ziua Îndrăgostiţilor. În acest film vor mai apărea Jessica Biel, Ashton Kutcher şi Bradley Cooper. Shirley MacLaine va interpreta rolul mamei personajului interpretat de Julia Roberts, o pensionară care îi mărturiseşte soţului ei că a avut o aventură în trecut, în timp ce Anne Hathaway va interpreta rolul unei asistente dintr-o agenţie de impresariat artistic, îndrăgostită de un poştaş. Filmul va fi produs de studiourile New Line, care recent au lansat comedia de succes “He\'s Just Not That Into You / Despre bărbaţi şi nu numai... “.