Juliette Lewis, rănită uşor

Actriţa americană Juliette Lewis a fost spitalizată, după ce automobilul pe care îl conducea a fost tamponat de un şofer necunoscut, care a fugit de la locul accidentului. Actriţa, în vârstă de 37 de ani, a fost externată tot în cursul zilei de joi, preferând să meargă la reşedinţa ei din Los Angeles pentru a se odihni. Juliette Lewis se întorcea în noaptea de miercuri spre joi de la o petrecere ocazionată de lansarea la Los Angeles a celui mai recent film în care a jucat, thriller-ul „Conviction”, când automobilul pe care îl conducea a fost tamponat din partea laterală de un şofer necunoscut, care a fugit de la locul accidentului.

Juliette Lewis s-a remarcat odată cu rolul din thrillerul „Cape Fear / Promontoriul groazei” din 1991, regizat de Martin Scorsese, pentru care a fost nominalizată la Oscar. Evoluţia ei originală din sângerosul „Natural Born Killers / Născuţi asasini” din 1994 de Oliver Stone i-a adus recunoaşterea internaţională şi statutul de vedetă la Hollywood. Actriţa a apărut în peste 40 de lungmetraje, cochetând, totodată, cu o carieră în muzică, fiind solista trupei rock Juliette and the Licks până în 2009, iar de atunci, cântă alături de noua ei formaţie, The New Romantiques.