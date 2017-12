Julio Iglesias îşi va lansa cartea autobiografică „Între Paradis şi Infern“

Pînă la concertul pe care Julio Iglesias şi Costel Busuioc, cîştigătorul concursului „Hijos de Babel“ din ţara natală a lui Iglesias, îl vor susţine la Constanţa, au rămas mai puţin de trei săptămîni. Urmînd să se afle pentru al doilea an consecutiv în România şi la Constanţa, Iglesias va concerta pe 14 iulie, la Cluj Napoca, pe stadionul „Ion Moina“, pe 16 iulie, la Iaşi pe stadionul „Emil Alexandrescu“ şi pe 19 iulie, la Constanţa, la Poarta 1. Concertele sînt programate de la ora 21.00. Timp de două ore, iubitorii muzicii vor avea ocazia să participe la un spectacol special, în cadrul căruia este inclus şi un duet Julio Iglesias-Costel Busuioc.

Turneul pe care Julio Iglesis îl susţine în România, alături de Costel Busuioc, este organizat de Music Management, Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului (C.I.A.D.O.), în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog (A.N.A.). Aceasta face parte din cadrul proiectului „Artă contra drog“, inclus în Anul Cultural Antidrog 2008 care vizează conştientizarea populaţiei cu privire la amploarea şi riscurile consumului de droguri. „Artă contra drog“ se desfăşoară sub motto-ul „Fii Antidrog!“, „Fii voluntar!“ , „Fii alături de noi!“.

Referitor la apropiatul turnei pe care îl va efectua în ţara noastră, Iglesias a declarat: „Îmi face o deosebită plăcere să mă reîntîlnesc cu admiratorii mei români. Anul trecut, am stat două săptămîni în România şi am avut ocazia de a cunoaşte îndeaproape ţara dumneavoastră, fiindcă am mers destul de mult cu maşina. Mi-au plăcut mult românii. În mijlocul lor m-am simţit ca acasă“ .

Dacă anul trecut, celebrul cîntăreţ le aducea fanilor din România ultimul său album în limba engleză „Romantic Clasic“, în acest turneu, ca o încununare a patru decenii de carieră, Julio Iglesias vine în faţa fanilor cu şlagărele carierei sale de succes.

În cadrul turneului, editura RAO va lansa în România, autobiografia lui Julio Iglesias intitulată sugestiv „Între Paradis şi Infern“. Banii încasaţi din vînzarea volumului vor intra în conturile a două asociaţii: Betania (Bacău) şi Fundaţia de Sprijin Comunitar (Bacău) pentru programele pe care aceste ONG-uri le derulează în beneficiul copiilor şi al vîrstnicilor.

Biletele pentru concertul de la Constanţa se găsesc la agenţia Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, agenţia Teatrului de Stat Constanţa, la Casa de Cultură a Sindicatelor şi la parterul Tomis Mall. Preţurile biletelor pentru concertul care va avea loc pe 19 iulie, la Poarta I, sînt cuprinse între 75 şi 200 de lei, în funcţie de dispunerea locurilor faţă de scenă. Pentru VIP-uri, preţul unui bilet este de 300 de lei.