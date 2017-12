Jumătate de sat, anchetat

Cîteva case mărunte, răsfirate pe malurile unei vîlcele secate, uliţe pe care piciorul îţi intră pînă la gleznă în praf, gospodării sărace. În cîteva cuvinte, satul constănţean Dropia, un loc aproape pustiu, în care acum mai trăiesc doar 25 de familii. Unii au plecat peste hotare, alţii şi-au făcut un rost la oraş, cîţiva au rămas în urmă şi au trăit ani în şir la limita subzistenţei. Oamenii îşi amintesc că, înainte de 1989, autorităţile intenţionau să-i mute pe toţi în localitatea Tortomanu şi să şteargă de pe hartă aşezarea lor. A venit, însă, Revoluţia, iar sfîrşitul regimului comunist a însemnat supravieţuirea satului lor. „Trăim greu aici. Nu sînt locuri de muncă, nu avem apă, fîntînile au secat, nu avem dispensar sau şcoală”, povesteşte Petrică Brînză, de 33 de ani, unul dintre cei care s-au născut şi au crescut în acest univers închis, fără şansa de a evada. „Nici măcar preotul nu mai vine pe aici. Noi nu am mai auzit de foarte mult timp o slujbă. Cimitirul este atît de plin încît, dacă mai moare cineva, nu mai avem unde să-l îngropăm”,a adăugat săteanul. „Eu am locuit la oraş, la Medgidia şi m-am mutat aici ca să muncesc pămîntul. Nu am cu ce, nu pot să trăiesc, dacă nu mi se dă o şansă”, spune Mihai Gobeajă, de 56 de ani.

Şansa aşteptată

Localnicii au primit o şansă nesperată... Anul trecut, un om de afaceri din Bucureşti a cumpărat mai multe terenuri din satul Dropia şi a început lucrările pentru amenajarea unei ferme. A adus în localitatea constănţeană mai multe echipe de muncitori, dar nu i-a uitat nici pe localnici. I-a angajat pe toţi cei care erau în putere şi voiau să muncească: în total 20 de oameni, din cei aproape 50 de băştinaşi. Lunile au trecut, iar cîmpul năpădit de buruieni s-a transformat. S-au ridicat grajduri, s-au săpat fundaţiile unor clădiri, au fost aduse utilaje. Aşa cum era de aşteptat, însă, au început şi furturile. La început mărunte, apoi tot mai vizibile. „În timp, au dispărut butelii, unelte, materiale de construcţii, motorină, drujbe... Proprietarul fermei, Nicolae Dărămuş, a reclamat furturile care aveau loc, iar noi am început o anchetă pentru a-i prinde pe autori. Am descoperit bunurile sustrase în gospodăriile a cinci localnici pe numele cărora au fost întocmite dosare penale pentru furt calificat. Cei cinci au fost, de asemenea, concediaţi”, a declarat cms. Ion Ioniţă, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Autori prinşi, prejudiciu recuperat... Povestea nu s-a oprit, însă, aici. În urmă cu o săptămînă, doi dintre bărbaţii care şi-au pierdut slujbele în urma anchetei, şi-au pus în minte să se răzbune. „Supăraţi că au fost pîrîţi de ceilalţi, Marian Lupu, de 32 de ani, şi Gheorghe Golomei, de 35 de ani, ambii din satul Dropia, s-au înarmat cu o coasă şi cu un cuţit şi i-au atacat pe doi dintre ciobanii angajaţi la fermă. Nu au rănit însă pe nimeni pentru că, în ajutorul posibilelor victime au sărit mai mulţi localnici, iar noi am ajuns la timp şi i-am imobilizat pe agresori”, a afirmat cms. Ion Ioniţă. Şi au început din nou audierile...

„Ce s-o alege din îmbulzeala asta, nu ştiu...”

La poliţie Marian Lupu şi Gheorghe Golomei, au fost mult mai vorbăreţi şi s-au apucat să-i denunţe în faţa anchetatorilor pe toţi localnicii care şi-au însuşit cîte ceva din fermă. Chiar şi pe cei care au plecat acasă cu un ibric... „Unii dintre ei au furat diferite obiecte, alţii le-au tăinuit. Fiecare dintre cei audiaţi a vorbit despre un furt săvîrşit de altcineva, sau despre o complicitate”, a declarat cms. Ion Ioniţă. Acum, oamenii legii cercetează în jur de 15 – 20 de persoane în acest dosar. Adică, aproape jumătate din satul Dropia... „Lupu şi Golomei i-au turnat şi pe cumnaţii şi pe surorile lor. Acum se acuză între ei. 80% dintre oamenii care îşi duc zilele aici, sînt rude. Te-ai aştepta să fie mai uniţi. Ce s-o alege din toată îmbulzeala asta, sincer, nu ştiu...“, a rezumat Mihai Gobeajă întreaga istorie care macină acum satul Dropia.