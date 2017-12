Jumătate din firme au îngheţat salariile, 30% vor face disponibilizări

Peste 30% dintre companiile private din România vor face disponibilizări în 2009, pentru a reduce costurile, în timp ce 41% şi-au programat pentru acest an un buget de salarii mai mic, ca urmare a evoluţiei negative a economiei, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare Hewitt Associates. Reducerea bugetelor de salarii se bazează pe scăderea performanţei financiare a companiei, anticipată de aproape 30% dintre respondenţi, avînd în vedere contracţia economiei, evidenţiază studiul citat. În ceea ce priveşte rezultatele financiare anticipate, 19,7% dintre firmele chestionate consideră că afacerile vor stagna, 14,8% prefigurează o creştere a cifrei de afaceri, iar 21,3% au răspuns că nu au \"nicio idee\" despre cum vor evolua indicatorii lor econimici. \"Ponderea celor care nu ştiu cum va evolua performanţa lor economică este foarte mare în România, în comparaţie cu Europa Centrală şi de Est unde aceştia reprezintă doar 1,4%\", a declarat reprezentantul pentru România al Hewitt, Svetlana Simidchieva. Pentru a reduce din cheltuieli, companiile aleg în primul rînd să nu mai facă angajări, 52,4% dintre cei chestionaţi recunoscînd că nu vor mai face recrutări, şi să îngheţe salariile, modalitate indicată de 49% dintre intervievaţi. La reduceri de personal vor recurge 32,7% dintre firmele chestionate, în timp ce doar 8,2% au în vedere scăderea salariilor managementului, procent similar cu al celor care vor să reducă remuneraţiile tuturor angajaţilor. De asemenea, 36% dintre companii vor creşte intervalul la care se operează creşteri salariale. În ceea ce priveşte bugetul de salarii, 41% dintre respondenţi au apreciat că vor reduce fondurile pentru acest an, iar 46% că-l vor menţine la nivelul din 2008. Surprinzător, sînt şi companii care şi-au bugetat creşterea fondurilor pentru salarii în acest an, măsură indicată de 13% dintre firmele chestionate. În privinţa beneficiilor acordate în funcţie de performanţă, firmele au viziuni diferite, astfel că 49% spun că vor scădea cu mai puţin de 10% bugetul pentru aceste plăţi, iar 43% că îl vor reduce cu mai mult de 10%. Circa 8% dintre respondenţi au în vedere creşterea cu 10% a bugetului pentru beneficii. Studiul a fost realizat în această primăvară, fiind finalizat în luna aprilie, pe un eşantion de 61 de companii multinaţionale şi locale, din industria farmaceutică, FMCG (Fast Mouving Consumer Goods), bancară, IT şi producţie.