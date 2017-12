Jumătate din români s-au săturat de criza financiară... la televizor

Un studiu realizat de UPC a relevat faptul că românii şi-au modificat comportamentul ca urmare a crizei economice, mergând mai puţin la restaurant şi în baruri (54%) sau la cinema (44%). În plus, ei fac şi mai puţin sport (28%), se uită mai puţin la DVD-uri sau video (27%) şi joacă mai puţin jocuri video (27%). În ceea ce priveşte divizarea timpului liber, românii stau cu familia (28,7 ore pe săptămână), navighează pe internet (22,4 ore), se uită la televizor (16,3 ore), citesc ziare (4,4 ore), urmăresc DVD-uri (3,7 ore), joacă jocuri video (2,9 ore), fac sport, merg la restaurant sau cinema. Cei care stau mai mult în faţa televizorului (15%) fac acest lucru deoarece vor mai multe informaţii despre criza financiară. Potrivit studiului UPC, 50% din români se informează în legătură cu criza economică de la televizor, 44% de pe internet, 4% din ziare şi 1% de la radio. 28,1% din români vizionează mai multe programe de vacanţă, 15,2% preferă să se uite la meciuri la televizor pentru a economisi banii de bilet, 12,7% consumă mai mult sport televizat, în timp ce numai 7% spun că urmăresc mai multe telenovele. În plus, în ceea ce priveşte programele TV referitoare la efectele crizei financiare, 39,3% se uită la astfel de programe pentru a-i ajuta pe cei care şi-au pierdut locul de muncă, 29,6% spun că nu vor să vadă la televizor oameni care îşi pierd locul de muncă şi locuinţa din cauza crizei şi 16,9% consideră că programele TV care arată efectele negative ale crizei asupra populaţiei ar trebui interzise. Studiul a mai stabilit că nici ministrul de Finanţe şi nici premierul nu au devenit mai credibili graţie apariţiilor TV, o treime din populaţie considerând că miniştrii au fost cei care au amplificat criza. În plus, studiul a scos la iveală faptul că aproape jumătate din români (48,4%) s-au săturat să vadă la televiziuni subiectul „criza financiară\". Potrivit studiului UPC, care a acoperit zece ţări, telespectatorii din Europa s-au săturat în general să audă de criza financiară şi consideră că reflectarea acesteia pe larg în media a condus la înrăutăţirea efectelor ei.