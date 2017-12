Jumătate dintre bănci trebuie să dispară

Procesul de consolidare a sectorului bancar se va produce cât de curând și, în urma lui, ar putea să rămână doar 15 - 20 de bănci în piață, apreciază oficialul ING Bank Mihaela Bîtu - „Este greu de crezut că se poate supravieţui cu o cotă de piaţă foarte mică. Însă câte bănci vor rămâne, şi în ce perioadă de timp, este dificil de estimat. În mod clar avem un număr mare de instituții de credit. Ar putea să rămână 15 - 20... cine ştie. În mod clar vor fi câteva bănci universale şi câţiva jucători de nişă“. În opinia ei, spațiu de consolidare a sectorului bancar există nu doar în România, ci și la nivel european. Sistemul bancar local a ajuns anul trecut la 36 de bănci, dar jumătate au o cotă de piaţă de sub 1%, ceea ce a generat dezbateri privind nevoia de consolidare. Potrivit datelor BNR, în 2015 au dispărut patru bănci: Volksbank (preluată de Banca Transilvania), RBS (portofolii de retail şi corporate preluate de UniCredit Bank), Millennium (cumpărată de OTP Bank) şi Montepio (exit). Şi grupul cipriot Bank of Cyprus se află în proces de lichidare a operaţiunilor locale. Mai exact, băncile greceşti Eurobank şi National Bank of Greece încearcă să găsească o soluţie comună pentru operaţiunile din România desfăşurate prin Bancpost şi Banca Românească.