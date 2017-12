Jumătate dintre exploataţiile agricole, deţinute de 1% dintre fermieri

Jumătate dintre exploataţiile agricole sunt deţinute de 1% dintre fermieri, care astfel primesc 50% din fondurile europene, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Aproximativ 11.000 de ferme dintre cele 1,05 milioane care depun cerere an de an pentru plata pe suprafaţă primesc aproape jumătate din fondurile europene, pentru că sunt exploataţii foarte mari”, a explicat ministrul. Pe de altă parte, la polul opus, există peste 700.000 de fermieri care au între 1 şi 5 hectare şi care deţin o suprafaţă de 35-40% din suprafaţa agricolă. „Deci clasa de mijloc, care în orice economie sănătoasă susţine tot ce se întâmplă, nu prea există în România”, a spus ministrul. El a precizat că România ar trebui să absoarbă în acest an 2,9 miliarde de euro din fonduri europene pentru investiţii în agricultură, cu 200 milioane euro mai mult faţă de anul trecut. Potrivit acestuia, din primăvară, fermierii mici şi mijlocii vor avea la dispoziţie proiecte-tip pe care le vor descărca de pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) - www.apia.org.ro. „În mai vom deschide, cel mai probabil pe 20, prima sesiune de primiri de proiecte din perspectiva 2014-2020, deci din cei 8 miliarde de euro pe care îi avem la dispoziţie”, a spus ministrul. În opinia demnitarului, lucrurile nu merg încă în ritmul dorit, cel puţin pe dezvoltare rurală, pentru că încă mai sunt probleme pe partea de cofinanţare, de creditare şi de garantare.