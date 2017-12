Jumătate dintre firmele private şi instituţii au redus numărul angajaţilor

Aproape jumătate dintre firmele private şi instituţiile publice din România au redus numărul angajaţilor în acest an, iar bugetul de resurse umare a fost micşorat de 43% dintre organizaţii, departamentele de vînzări şi finanţe avînd în prezent o importanţă mai mare, potrivit HR-Club. HR Club şi Daedalus Millward Brown au realizat, în perioada 31 august-18 septembrie, un studiu la care au participat 225 de directori generali, precum şi directori şi middle management din cadrul departamentelor de resurse umane din companii româneşti mari, multinaţionale, instituţii publice, IMM-uri şi organizaţii non-guvernamentale. Domeniile de activitate au fost media, auto, finanţe, retail, industria de bunuri de larg consum, construcţii, farma, IT şi telecomunicaţii. Organizaţiile mici au sub 50 de angajaţi, cele medii între 50 şi 250 de angajaţi, iar cele mari peste 250 angajaţi. \"Mai mult de jumătate dintre companiile medii şi cele mari au redus numărul angajaţilor şi aproape una din două a micşorat bugetul de resurse umane, comparativ cu 2008. Companiile mici au tendinţa să menţină numărul angajaţilor şi bugetul pentru resurse umane la acelaşi nivel cu cel de anul trecut\", se arată în studiu. Astfel, 48% dintre respondeţi au spus că numărul de angajaţi a scăzut faţă de 2008, 29,3% că s-a păstrat la acelaşi nivel, iar 22,7% au recrutat. În cazul companiilor mari, 54% au făcut restructurări, 20,4% au păstrat numărul salariaţilor, iar 25,7% au angajat, în timp ce organizaţiile de dimensiuni medii au renunţat la o parte din echipă în 51,5% din cazuri, 25,8% au acelaşi personal şi 22,7% şi-au completat forţa de muncă. De asemenea, 15,2% dintre companiile mici au angajat, 28,3% au renunţat la o parte din personal, iar cele mai multe (58,5%) nu au făcut restructurări, dar nici recrutări. În ceea ce priveşte bugetul pentru resurse umane, 43,1% din totalul respondenţilor au declarat că a fost redus comparativ cu anul trecut, 28% au spus că se situează la acelaşi nivel, iar 23,1 % au crescut fondurile. Autorii studiului relevă că în prezent companiile acordă mai multă importanţă departamentelor de vânzări, marketing şi finanţe. \"Putem spune cu siguranţă că organizaţiile acordă mai multă importanţă departamentelor legate de bani, respectiv vînzarea produselor sau administrarea finanţelor. Cînd ne uităm evoluţia importanţei departamentelor, cel de vînzări a avut cea mai mare dinamică dintre toate. Pe locul doi, în termeni de creştere a importanţei, se află departamentul de finanţe, urmat de cel de marketing\", potrivit analizei. Astfel, 76,5% dintre participanţii la studiu au spus că departamentul de vînzări are o mai mare importanţă în prezent faţă de 2008, 66,9% cel de finanţe şi 51,2% cel de markting. Totodată, analiza arată că 84% dintre companii au programe de recompensare a performanţelor. În 90% dintre companiile cu peste 250 angajaţi se folosesc aceste metode, în timp ce 63% dintre cele cu mai puţin de 50 angajaţi au un astfel de program. În cea mai mare parte a cazurilor, dacă organizaţia are un program de recompensare, acesta influenţează venitul angajaţilor, mai exact în 75,7% dintre companii. \"Directorii de resurse umane consideră că au nevoie să îşi îmbunătaţească capabilităţile strategice şi financiare pentru a deveni parteneri strategici pentru managementul de vîrf. Managerii generali, în schimb, sînt dispuşi să încheie parteneriatul strategic cu directori de resurse umane care pot fi un model de urmat pentru ceilalţi, care se dovedesc abili în luarea deciziilor şi care sînt orientaţi spre rezultate. De asemenea, managementul de vîrf consideră de o importanţă majoră curajul oamenilor de resurse umane de a cere mai mult, de a îi provoca pe angajaţi\", se mai spune în studiu.