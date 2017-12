Jumătate dintre manageri n-au terminat liceul

TRENDURI BIZARE Rata anuală de înregistrare a firmelor noi a fost de 13 - 17%, între 1995 şi 2001, după care a crescut notabil, odată cu îmbunătăţirea legislaţiei privind crearea de IMM. Apoi, între 2009 şi 2011, anii de foc ai crizei, rata a scăzut. Totuşi, INS notează un avans uşor în 2011, faţă de 2010. Tot în 2011, numărul mediu de angajaţi la întreprinzătorii individuali a fost de 1,7, iar la societăţile comerciale - 3,7. „Aproape toate firmele noi din România au un singur sediu. În plus, 70% dintre ele au drept sediu locuinţa managerului. În industrie, ponderea firmelor noi este de 16,8, în 2011, în creştere faţă de anii precedenţi. Scăderi sunt în comerţ şi în HoReCa, iar creşteri apar în construcţii şi transporturi (domenii în care rata insolvenţelor şi falimentelor este foarte mare). Pe regiuni, industria este favorizată în Bucureşti, Centru şi Nord-Est, construcţiile sunt de bază în Sud-Muntenia, Nord-Vest şi Centru, iar transportul are adepţi mai mulţi în Sud-Est, Nord-Vest şi Sud-Muntenia. Comerţul are cea mai mică atractivitate în aproape toate regiunile, excepţiie făcând Sud-Vest”, potrivit studiului Institutului Naţional de Statistică. Totodată, majoritatea întreprinderilor nou-înfiinţate au un singur obiect de activitate, observându-se totuşi o creştere modică a celor cu activităţi multiple (+0,8%). De altfel, „multi-tasking-ul” a fost şi una dintre cauzele pentru care foarte multe firme au dat faliment. „Înainte de 2008, toată lumea vroia să intre în imobiliare. Mulţi manageri şi-au lăsat baltă afacerile şi au început să construiască proiecte imobiliare. Din multe s-a ales praful, iar oamenii s-au trezit cu firmele principale decapitalizate şi necompetitive”, au declarat, pentru Telegraf, surse din piaţa bancară.

MANAGERI FĂRĂ ŞCOALĂ Potrivit INS, în 2011, un semn rău pentru economie a fost scăderea ponderii firmelor noi care obţin fără prea mari probleme contracte. Cele mai frecvente probleme au fost (şi încă sunt) lipsa de resurse, absenţa clienţilor, plăţile făcute cu întârziere de către partenerii de afaceri, accesul limitat la credite, concurenţa mare şi sărăcia românilor, se mai arată în studiul Statisticii. Şi distribuţia firmelor în funcţie de educaţia patronilor s-a schimbat, în 2001 - 2010, comparativ cu 1995 - 2000. Astfel, până în 2011, managerii erau împărţiţi după cum urmează: 5% şcoală primară, 30% şcoală profesională , 40% gimnaziu şi 25% liceu/facultate. Apoi, din 2001, nivelul primar şi cel profesional au împreună 20%, gimnaziul rămâne la 40%, iar liceul şi facultatea sar de 50%. „Până în 2000, aproape 70% dintre cei care înfiinţau firme erau din categoria „muncitori necalificaţi”. Din 2001 încoace, ponderea a scăzut la 50. Ceilalţi patroni sunt din două categorii distincte - „muncitori calificaţi” şi „profesii tehnice”. Echilibrul se menţine şi astăzi”, conchid cei de la Statistică.