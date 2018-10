Juncker a dansat, imitând-o pe May. Reacţiile nu s-au lăsat aşteptate

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a imitat dansul Theresei May înainte de a ţine un discurs, în Bruxelles, conform Reuters, preluat de mediafax. Juncker se pregătea să înceapă discursul, dar muzica din hol nu se oprea aşa că a început să danseze, imitând pe premierul britanic. Tot dansul a durat doar câteva secunde, dar a fost de ajuns pentru a face toată sala să râdă.

Publicaţia pro-Brexit, Daily Mail, a scris că Juncker a imitat-o pe May. Comentariile arătau supărarea pe preşedintele Comisiei Europene pentru că acesta nu vrea să accepte termenii lui May în legătură cu ieşirea din UE, în martie. Purtătorul de cuvânt al lui Juncker a transmis că dansul său nu a făcut referire la cineva şi că preşedintele are un mare respect faţă de May.

Şefa Executivului de la Londra, Theresa May, şi-a făcut intrarea pe scenă la conferinţa Partidului Conservator de săptămâna trecută în paşi de dans. Premierul britanic Theresa May a apărut dansând pe scenă, după care şi-a apărat planul privind Brexit, dar a avertizat că ar prefera să părăsească Uniunea Europeană fără a ajunge la un acord decât să accepte împărţirea Marii Britanii. May, care a fost primită cu ovaţii după ce a dansat pe scenă melodia Dancing Queen a trupei ABBA, a declarat că este încrezătoare că va putea ajunge la un acord cu UE. Filmuleţul poate fi urmărit aici:

