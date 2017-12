Juniori de nota 10 la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“

La distanță de șase luni de la semnarea unui parteneriat educațional cu Universitatea „Ovidius” din Constanța, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” a organizat o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul privind felul în care tinerii jucători îmbină sportul cu educația. Rezultatele sunt pozitive, iar Gheorghe Hagi a propus ca această colaborare să fie extinsă, iar studenții să fie prezenți în număr cât mai mare în tribunele stadionului central al bazei sportive din Ovidiu. „Universitatea ne ajută să contribuim la educația copiilor. Noi ne ocupăm de planul sportiv, dar ei au nevoie și au obligația să meargă la școală și să-și încheie studiile. Mulți au șansa să intre la facultate, dar trebuie să termine cel puțin liceul, pentru că nu știi ce-ți oferă viața. Legătura cu fotbalul se poate stopa, astfel că studiile reprezintă o oportunitate în plus. Eu nu am avut note mari ca ale lor, dar am fost responsabil și mi-am îndeplinit obiectivele și din acest punct de vedere. Și ei propun un proiect pentru viitor. Pentru că și noi suntem un club tânăr, ne dorim să fim mai apropiați de unviversitate, să vină mai mulți studenți la meciuri și să facem o zi pe săptămână în care să vină la Academie, să vadă baza sportivă și poate să-și facă o echipă”, a spus cel mai bun jucător român din toate timpurile.

„Avem peste 300 de copii în custodie și ne îngrijim să împăcăm cele două activități importante, educația și sportul. Colaborăm de mai mulți ani cu liceul din Ovidiu, am rezolvat și partea universitară, prin parteneriatul cu Universitatea „Ovidius“, iar rezultatele se văd. Anul acesta, dintre elevii cu frecvență la zi, am avut promovabilitate de sută la sută la Bacalaureat, iar aceștia au mers apoi la facultate. Și eu sunt un produs al Universității „Ovidius“, unde mi-am completat studiile”, a adăugat Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

„Din 2009, de când am venit la Academie, am pus la bătaie un plan formidabil pentru acești copii. Sunt repartizați la școli și licee foarte bune, iar în toți acești ani nu am avut cazuri de repetenți sau exmatriculați. Copiii sunt urmăriți îndeaproape, mă duc zilnic la școală, iar o zi pe săptămână discut cu antrenorii. Totul este centralizat, știm notele și partea disciplinară pentru fiecare copil de la Academie”, a completat profesorul și antrenorul Stelian Dămășaru. „Acest proiect a început în urmă cu șase luni și se vede deja o creștere evidentă. Avem zece studenți în anul întâi, alți 25 în ceilalți ani, dar și masteranzi veniți din conducerea Academiei. Am constatat cu bucurie că suntem și noi parte a planului de revigorare a sportului universitar. Îi felicit pe toți cei care participă la acest proiect”, a declarat rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină.

BĂLUȚĂ, ELEV DE NOTA 10

Dacă pe plan sportiv au confirmat deja, fiind campioni naționali la categoriile lor de vârstă, unii dintre juniorii Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” excelează și pe plan educațional. Astfel, Tudor Băluță, un fundaș central în vârstă de 17 ani, care a debutat deja în prima ligă, este premiant cu media 10. „Băluță este un exemplu pentru ceilalți copii, atât ca sportiv, cât și ca elev. Sper să fie de nota zece și ca fotbalist”, a explicat Hagi. „Băluță este un copil-minune, are media zece și disciplinar este extraordinar”, a adăugat Dămășaru.

