Juniorii Academiei “Gheorghe Hagi“, pe podium în Bulgaria

Săptămîna trecută, echipele de juniori A, B şi C ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, au participat la turneul internaţional “Aliot Cup 2009“ desfăşurat în localitatea bulgară Albena. Dintre cele trei formaţii ale Academiei, cel mai bun rezultat l-a obţinut echipa de juniori B (jucători născuţi în 1993 şi 1994), pregătită de Doru Carali şi Nicu Roşca. Tinerii jucători constănţeni au învins în partidele din grupă pe Olimpiets (Ucraina), cu 5-0, pe Bansko 1951 (Bulgaria), cu 6-0, remizînd, scor 0-0, cu o altă echipă bulgară, Volov Shumen. În finala mare, constănţenii au fost învinşi la loviturile de departajare de Nogoom el Mostakbal (Egipt), cu 3-2, după ce la finalul timpului regulamentar de joc scorul a fost egal, 1-1. Juniorii C (născuţi 1995 şi 1996), pregătiţi de Lucian Marinof şi Ionel Melenco, au cîştigat finala mică, după o victorie categorică, 9-0 cu Dunav Ruse (Bulgaria). În meciurile din grupă, juniorii C au întîlnit doar echipe din Bulgaria: 1-2 cu Pirin Blagoevgrad, 4-1 cu Haskovo şi 10-0 cu Dobrudja 1 Dobrici. Juniorii A (născuţi 1991 şi 1992), pregătiţi de Ştefan Petcu şi Daniel Rădulescu, au avut, de asemenea, o comportare bună, clasîndu-se la final pe poziţia a 4-a. În grupă, juniorii A au cîştigat întîlnirile cu bulgarii de la Kaliakra Kavarna, 3-0, şi Cerno More Varna, 1-0, fiind învinşi însă, cu 1-0, de egiptenii de la Nogoom el Mostakbal. În finala mică, juniorii A au pierdut duelul cu bulgarii de la Septemvri Sofia, 4-5, după loviturile de departajare, scorul la finalul timpului regulamentar de joc fiind 1-1.