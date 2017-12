Juniorii D ai Academiei Hagi, cu gândul la marea finală

Sâmbătă, de la ora 10.00, la Piatra Neamţ, echipa de juniori D a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998) va disputa finala turneului semifinal al Campionatului Naţional. În ultimul act, Academia Hagi va înfrunta pe FC Argeş, iar după cele două victorii din grupă, 3-0 cu Pajura Huşi şi 4-1 cu Oţelul Galaţi, antrenorul echipei constănţene, Marius Codescu, aşteaptă o evoluţie şi mai bună a elevilor săi. „Suntem în grafic, însă nu am jucat la capacitate maximă în aceste prime două partide. Ştiu ce pot jucătorii mei şi mă aştept la un randament mai ridicat din partea loc în ultimul meci. FC Argeş este o echipă muncitoare, agresivă şi bătăioasă, cu o organizare foarte bună în defensivă. Am convingerea că vom reuşi să-i învingem, pentru că jucătorii mei sunt foarte concentraţi şi determinaţi. Cunosc potenţialul maxim al jucătorilor constănţeni şi suntem îndreptăţiţi să ne gândim la finala mare. Cunoaştem foarte bine importanţa acestei partide. Aşteptările sunt mari, pentru că am rămas singura echipă care poate aduce un titlu la Constanţa în acest sezon”, a declarat Codescu. În ultimul act al celuilalt turneu semifinal se vor întâlni, la Tărlungeni (jud. Braşov), FC Timişoara şi ACU Arad. Finalele CN vor avea loc joi, 7 iulie, pe terenul sintetic de la Buftea. Finala mică se va disputa de la ora 18.45, iar cea mare de la ora 20.15.