Juniorii de la AS Kinder au încheiat cantonamentul de la Codlea

Juniorii de la grupele de vârsta 2003 (antrenori Ion Barbu și Gică Mina) şi 2005 (antrenori Doru Carali şi Gică Mina) de la AS Kinder Constanța (preşedinte George Nache) au efecuat în perioada 12-18 august un stagiu de pregătire montan, la Codlea, în judeţul Brașov. În afara antrenamentelor specifice, juniorii constănţeni au susţinut şi patru meciuri amicale, încheiate cu victorii: AS Kinder 2003 - FC Voluntari 2003 3-1, AS Kinder 2005 - FC Voluntari 2005 3-1, AS Kinder 2005 - Corona Brașov 2005 5-2 şi AS Kinder 2005 - Celta Vigo Brașov 2005 3-0.

AS Kinder Constanța organizeaza selecții pentru completarea grupelor de vârstă, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Relații la telefon 0723.372.006 Antrenamentele se vor desfăşura pe terenuri de iarbă şi sintetic, iar copiii vor avea antrenori specializaţi.