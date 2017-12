Juniorii de la CVM Tomis îşi apără titlul la Constanţa

Astăzi va începe la Constanţa turneul final al Campionatului Naţional de volei rezervat juniorilor (jucători născuţi în anii 1995-1996 sau mai tineri). La competiţie participă opt echipe împărţite în două grupe, în care se va juca fiecare cu fiecare. Primele două clasate din fiecare serie vor obţine calificarea în semifinalele turneului 1-4, programate sâmbătă, atunci când au loc şi semifinalele turneului 5-8. Duminică sunt programate finalele şi meciurile de clasament. Astăzi, cele patru întâlniri vor avea loc în sala din Complexul Sportiv „Tomis“, de la orele 10.00, 12.00, 16.00 şi 18.00, iar joi şi vineri se va juca la Sala Sporturilor, de la orele 10.00, 12.00, 17.00 şi 19.00. CVM Tomis, care va evolua în fiecare zi în ultimul meci din program, face parte din Seria a II-a, alături de CSŞ Bacău, CSŞ Şcoala nr. 1 Metalul Oţelu Roşu şi CSŞ Bega Timişoara. În Seria I vor juca Steaua Bucureşti, CSŞ Buzău, CSŞ LAPI Dej şi CSŞ 2 Baia Mare.

Turneul final se dispută la Constanţa pentru al doilea an consecutiv, dar nu acesta este principalul motiv pentru care echipa Club Volei Municipal Tomis porneşte cu prima şansă la cucerirea încă unui titlu naţional. Practic, toţi cei şase titulari ai Tomisului sunt internaţionali de juniori şi toţi au făcut parte din echipa naţională la recentul turneu de calificare pentru Campionatele Europene Under 20, desfăşurat la sfârşitul lunii aprilie, la Piatra Neamţ. Acolo, tricolorii au obţinut o spectaculoasă calificare la turneul final, acolo unde România nu a mai jucat din 1986! Sub Pietricica, patru voleibalişti de la CVM Tomis au fost titulari: extremele Adrian Aciobăniţei şi Marius Iftime, universalul Mihai Tarţa şi centrul Robert Vologa, iar coordonatorul Alexandru Muscină şi centrul Eduard Ocunschi au intrat pe parcursul mai multor partide. Din lotul aliniat de România la Piatra Neamţ se mai află la Constanţa patru jucători: centrul Cătălin Stoenete (Steaua) şi libero-ul Vlad Kantor (Dej), care au fost titulari, plus universalul Teodor Frîncu (Buzău) şi extrema Bogdan Nan (Timişoara). Antrenorii formaţiei constănţene, Răzvan Parpală şi Sergiu Stancu, îi vor mai avea la dispoziţie pe coordonatorul Radu Dediulescu, universalul Andrei Diamandescu, centrul Iulian Petcu, extremele George Gavriz şi Mădălin Dăineanu şi libero-ul Paul Cămui.

Aseară, în cadrul şedinţei tehnice a turneului, s-a stabilit şi programul meciurilor. În prima sa partidă, programată astăzi, de la ora 18.00, CVM Tomis va juca împotriva echipei CSŞ Bacău. Iată şi programul celorlalte întâlniri de azi - ora 10.00: CSŞ Buzău - Steaua Bucureşti; ora 12.00: CSŞ 2 Baia Mare - CSŞ LAPI Dej; ora 16.00: CSŞ Bega Timişoara - CSŞ Şcoala nr. 1 Metalul Oţelu Roşu. Toate cele patru jocuri de astăzi vor avea loc în sala din Complexul Sportiv „Tomis“.

Joi şi vineri, în Sala Sporturilor, de la ora 19.00, juniorii Tomisului vor înfrunta CSŞ Şcoala nr. 1 Metalul Oţelu Roşu, iar vineri, pe CSŞ Bega Timişoara.