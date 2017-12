Juniorul Aciobăniței ar putea fi titular la CVM Tomis

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a reluat pregătirile pentru sezonul următor fără cei patru juniori care au participat cu naționala Under 20 a României la turneul final al Campionatului European din Cehia și Slovacia. Dintre aceștia, Adrian Aciobăniței, Robert Vologa și Mihai Tarța au fost cooptați în lotul echipei mari imediat după ce seniorii au revenit din cantonamentul de la Dobrici (24 august - 6 septembrie), în timp ce Alexandru Muscină a fost nevoit să ia pauză, din cauza unei probleme de sănătate. De săptămâna aceasta, universalul Mihai Tarța se află la Zalău, el urmând să evolueze pentru formația locală CS Volei Municipal. O decizie foarte bună, pentru că altfel internaționalul de juniori ar fi jucat doar la echipa a doua a grupării constănțene. „Pentru Tarța era dificil să joace în prima echipă, pentru că noi avem deja doi universali (n.r. - Venceslav Simeonov și Dragoș Pavel). Aciobăniței, în schimb, cu siguranță va avea multe ocazii de a juca, în special în campionat”, a declarat antrenorul principal Martin Stoev.

ACIOBĂNIȚEI ARE ȘANSE MARI SĂ FIE TITULAR ÎN CAMPIONAT! Aciobăniței și Vologa vor rămâne la Constanța, mai ales că, din sezonul următor, Federația Română de Volei a mărit la trei, de la doi, numărul minim obligatoriu de jucători români pe care echipele din Divizia A1 trebuie să-i folosească pe toată durata unei partide. Cum doi dintre românii titulari vor fi cei de pe postul de centru (Spînu, Stancu, Laza sau Vologa), vor fi meciuri în care ori Zhekov va fi înlocuit de Stoian, ori Simeonov de Pavel, dar cel mai probabil juniorul Aciobăniței va fi utilizat pe postul de extremă, în locul lui Janic sau al lui Petkov. El și-a demonstrat valoarea atât în campionatul trecut, când Stoev i-a oferit mai multe ocazii de a juca în Divizia A1, dar și în meciurile echipei naționale de juniori, al cărei lider a devenit încă de anul trecut. În plus, el și-a făcut și debutul la naționala de seniori, la 17 ani neîmpliniți, fiind utilizat de selecționerul Dănuț Pascu în mai multe meciuri din Liga Europeană 2014! „Schimbarea de regulament, care prevede să fie minimum trei români în teren, mă avantajează foarte mult. Sper să joc cât mai mult în partidele de campionat și din Cupa României”, a declarat Aciobăniței. „Mă bucur că am fost cooptat în echipa de seniori. Vreau să-mi ajut cât mai bine echipa de club, să progresez cât mai mult și să ajung cât mai repede în primii 12”, a spus și Vologa.

VINERI ȘI SÂMBĂTĂ, AMICALE CU ARCADA GALAȚI, LA CONSTANȚA. CVM Tomis va susține, la sfârșitul acestei săptămâni, două meciuri de verificare în Sala Sporturilor din Constanța. Adversara campionilor va fi echipa clasată pe locul 7 în ediția trecută, Arcada Galați. Cele două partide sunt programate vineri, de la ora 16.45, și sâmbătă, de la ora 10.45.