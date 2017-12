Juniorul Dorin Pîrvan a ocupat locul 7 la Mondialele de lupte

Săptămâna aceasta, la Bangkok (Thailanda), se desfăşoară Campionatele Mondiale de lupte pentru juniori, competiţie la care din lotul naţional al României fac parte şi doi constănţeni. Denisa Macovei (CSŞ Mangalia, antrenor Marian Oancea) va concura vineri la lupte libere, categoria 72 kg, în timp ce Dorin Pîrvan (LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa, antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin) a avut ieri programate meciurile de la categoria 84 kg, lupte greco-romane. Pîrvan a ocupat un meritoriu loc 7 în clasamentul final, fiind învins în sferturi de finală de către rusul Idris Tatiev, campion european en-titre, după trei reprize (scor 5-2). Anterior, Pîrvan l-a învins la diferenţă de puncte (11-0) pe thailandezul Chinnawet Kanchalee şi s-a impus la puncte (3-0) în faţa lui Varos Petrosyan (Armenia). Titlul mondial i-a revenit lui Barîş Gungor (Turcia). „A reuşit două victorii şi un meci strâns contra campionului european, ceea ce înseamnă, în opinia mea, o comportare meritorie. Păcat că rusul nu a mai câştigat un meci, pentru că Dorin ar fi avut şansa de a se lupta pentru medalia de bronz”, a declarat antrenorul Ioan Giuglea.

Dorin Pîrvan va fi anul viitor în ultimul an de juniorat, iar antrenorii săi aşteaptă de la el ca în 2013 să confirme şi pe plan internaţional. El a participat în 2010 la CE de cadeţi, iar în 2011 şi 2012 la CE şi CM de juniori. „S-a luptat bine la toate concursurile de anul acesta, iar anul viitor are şanse la podium în competiţiile internaţionale. Pentru asta însă, are nevoie să participe la cât mai multe turnee internaţionale, la care să întâlnească adversari cât mai puternici”, a precizat Giuglea.