Jupân Traianache: “Aveţi puţintică răbdare, stimabililor!”

Seară de seară, preşedintele stă la sfat cu ţara. Prin intermediul canalelor de ştiri, pentru că televiziunile generaliste nu mai catadixesc să-şi întrerupă programele, considerând totodată că ar putea intra sub incidenţa regulamentelor privind campania electorală. Pentru că preşedintele asta face: campanie! Nu pentru ARD-ul său, ci împotriva USL-ului lor. Al adversarilor instituţiilor verticale şi ai statului de drepţi. Ce-a mai vrut să spună de data asta preşedintele? Bineînţeles, faptul că “mincinoşii” îl implică în continuare în campanie. Şi dă-i şi dă-i pe tema asta. Abia spre final ajunge preşedintele şi la ce-l doare: Constituţia! Respectarea ei! Deci: să nu se mai perpelească Tăriceanu şi Rus de grija pericolului numirii lor ca premieri! Nici nu i-a trecut prin cap aşa ceva. Mai degrabă s-ar fi gândit la Năstase şi Voiculescu decât la ei. Şi devine brusc serios: numirea premierului nu e o joacă. Ea trebuie făcută cu tot dichisul, după cum prevede sfânta Constituţie (pe care acum o ştie mai bine decât în 2004, când era prea proaspăt preşedinte). Deci, chiar să vrea el, nu ştiu ce articol de acolo nu-l lasă să se consulte cu alianţe! Se spune clar: partide! Doar cu ele se poate consulta pentru a nominaliza premierii. “E procedură obligatorie”. Ce te faci însă dacă alegerile sunt câştigate de o alianţă şi nu de un partid? Cum e cazul USL-ului: sunt acolo trei partied care candidează la comun. Nu poţi să spui la final că PSD-ul a luat atât, PNL-ul atât, şi a mai luat ceva şi PC-ul. Dar nu e doar problema USL-ului. ARD-ul se află în aceeaşi situaţie: nu se va şti ce procent îi aparţine lui Ungureanu, cât lui Neamţu şi Pavelescu şi, dacă-i mai rămâne ceva lui Blaga ca să intre în cărţi. Dar, insistă preşedintele, e dreptul tuturor partidelor să participle la consultări şi el nu poate răpi nimănui acest privilegiu. Ce e de făcut? Preşedintele, încătuşat de Constituţie, ridică din umeri: vom vedea abia în Parlament ce susţinere are fiecare partid! Deci, înţelegem că dl Băsescu va numi mai întâi pe nu importă cine, acest cineva se va duce în faţa parlamentului şi acolo va afla dacă are vreo şansă. Dacă n-are, altul la rând. Există însă o excepţie: singurul partid care se poate prezenta la Cotroceni în posesia unui scor clar este… PPDD-ul! Ar mai fi şi UDMR-ul, dacă trece pragul. Deci, primul însărcinat cu formarea noului govern n-ar fi exclus să fie Domnu’Dan.

Pomeneam ceva mai înainte de progresele preşedintelui în studiul Constituţiei. În 2004 se pare că n-o citise cu prea multă atenţie, pentru că atunci a mandatat o alianţă (DA) cu formarea noului govern, după ce a refuzat PSD-ul, care obţinuse cel mai bun scor. Evident că acum n-ar mai putea să facă aşa ceva.

Cu toate rugăminţile reporterilor, preşedintele n-a vrut să spună cum va face ca să iasă din această dilemă: pe cine va numi premier? Dacă ăla nu, ălălalt nu, iar de Ponta ce să mai vorbim, atunci cine? Aveţi puţintică răbdare, spune Jupân Traianache, că mai sunt trei zile şi aflaţi! Aflaţi cum se procedează când candidează alianţele şi sunt consultate partidele