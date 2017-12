„Jupiter”, prima platformă cantilever care va fora în Marea Neagră

Una dintre cele mai importante platforme de foraj din Marea Neagră, „Jupiter”, s-a întors „acasă”, după ce a fost supusă unui amplu program de reparaţii şi modernizare. Platforma de foraj marin, aparţinînd companiei româneşti Grup Servicii Petroliere (GSP), a plecat la sfîrşitul anului trecut, la Rijeka, un şantier din Croaţia, unde a fost supusă unui proces de retehnologizare, ce va permite exploatarea acesteia în misiuni mult mai dificile decît cele de pînă acum. Aceasta este cea de a patra platformă de foraj marin pe care compania GSP o supune procesului de modernizare, însă este prima platformă de tip cantilever care s-a întors să foreze în Marea Neagră. Pentru a afla la ce transformări a fost supusă platforma românească de foraj marin şi cum a decurs drumul de întoarcere, din şantier pînă în dana 34 a Portului Constanţa, am stat de vorbă cu şeful platformei Mihai Necula. Acesta a stat pe platformă şi a coordonat activitatea petroliştilor pe toată perioada reparaţiilor din şantier. „Modernizarea platformei a însemnat dotarea cu echipamente performante, începînd cu schimbarea sistemului de forare al platformei, de înlocuire a motoarelor, a părţii electrice şi terminînd cu grupul social şi cabinele de locuit destinate petroliştilor. Prin montarea acestor echipamente, platforma a fost modernizată în procent de 90%. Practic, din vechea platformă Jupiter a mai rămas doar corpul exterior, dar nici acesta tot pentru că s-au mai adăugat încă trei nivele”, a declarat Necula. Şeful platformei a povestit că perioada petrecută în Şantierul Rijeka a fost o provocare pentru el. „Am avut foarte multe de învăţat, mai ales că am venit în contact cu utilaje noi şi performante. În prezent, platforma Jupiter este pe picior de egalitate cu o platformă care forează în Marea Nordului”, a explicat Necula. Petrolistul a subliniat că după ce a fost supusă acestui amplu proces de retehnologizare, platforma va putea fora de trei ori mai multe sonde din acelaşi punct fix.

Dificultăţi aproape de „casă”

În ceea ce priveşte drumul parcurs de „Jupiter” pînă în Portul Constanţa, Mihai Necula a relatat că problemele au apărut după tranzitarea strîmtorii Bosfor, la intrarea în Marea Neagră. „La ieşirea din Bosfor am întîmpinat dificultăţi din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Aceeaşi situaţie am avut-o şi la intrarea în Portul Constanţa. La un moment dat, din cauza vîntului de 14 m/s, platforma s-a apropiat destul de mult de digul de larg al portului, însă remorcherele s-au sincronizat şi totul a revenit la normal”, a mai spus Mihai Necula. Odată sosită la cheul danei 34 a GSP, pe platformă se va monta noua turlă de foraj, echipată cu instalaţii de foraj de ultimă generaţie. La final se va adăuga ultimul tronson la picioarele platformei, după care „Jupiter” va „pleca” să foreze în Marea Neagră, sub contract cu Petrom - OMV, nu înainte de a i se reînnoi toate certificatele de clasă.