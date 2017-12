Juriul emisiunii „Mamaia caută o vedetă”, mulţumit de evoluţia concurenţilor

Juriul emisiunii-concurs „Mamaia caută o vedetă”, care poate fi urmărită, în fiecare duminică seară, de la ora 20.30, pe Neptun TV, este format din Mădălin Voicu (preşedinte), Corina Chiriac şi Viorel Gavrilă, trei muzicieni de excepţie, care au acceptat cu plăcere să jurizeze această competiţie. „Eu sînt un vechi fan al Festivalului de la Mamaia, am participat la numeroase ediţii ca şi compozitor, iar anul trecut, am fost dirijorul orchestrei care a a companiat concurenţii şi am făcut parte din juriu. Astfel, este datoria mea să găsesc tineri talentaţi care să participe la Festivalul de la Mamaia”, a declarat Viorel Gavrilă. Muzicianul a ţinut să precizeze că, de-a lungul carierei sale, a făcut parte din diferite jurii de aproximativ… 210 ori. „Nu este deloc uşor să faci parte dintr-un juriu, pentru că te întîlneşti cu situaţii deosebite, trebuie să ştii cum să vorbeşti cu cel care concurează, trebuie să fii diplomat, astfel ca cel din faţa ta să nu se supere că nu a ajuns în finală sau că nu a luat o notă mare”, a mai spus Viorel Gavrilă.

Potrivit compozitorului, cei şapte concurenţi rămaşi în competiţie au evoluat pe parcursul ediiţilor emisiunii. „Au început mai timid, dar acum au cîştigat experienţă, mai ales că sînt talentaţi, au voci bune. Mai au probleme la tehnica vocală, nu ştiu să se mişte foarte bine, încă nu au destulă experienţă, dar se vede că muncesc foarte mult şi că progresează”, a mai spus Viorel Gavrilă. Muzicianul le-a dat şi un sfat concurenţilor emisiunii „Mamaia caută o vedetă”: „Pentru a ajunge la permormanţe deosebite trebuie să cînte mult şi să se pregătească cu un profesor de canto, pentru că, pe lîngă talent şi voce, trebuie lucrată şi tehnica vocală”.

Din păcate, dintre concurenţii emisiunii „Mamaia caută o vedetă”, doar unul va putea ajunge, anul acesta, pe scena celui mai important festival de muzică uşoară din România, unde va reprezenta zona Dobrogei. Iniţiatoarea acestui proiect inedit este Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură.