Jurnal american (II): De ce stau românii la coadă pe aeroport

Atunci când enormul Boeing 777 al companiei KLM şi-a depus încărcătura pe aeroportul din San Francisco, un veritabil tsunami uman compus din cei aproape 500 de pasageri s-a revărsat spre ghişeele serviciului de imigraţie, copleşindu-i pe cei 10 funcţionari care trebuiau să discute cu fiecare în parte, să ia amprentele la toate cele 10 degete, să-i fotografieze din faţă, să le verifice formularele şi să le aplice ştampila de intrare. Indiferent cât de eficient şi de antrenat ar fi funcţionarul respectiv, nu poate rezolva un pasager în mai puţin de 5 minute. Dacă ai, însă, ghinionul să ai în faţa ta, la coadă, câţiva arabi sau de naţionalitati mai exotice, timpul de aşteptare se triplează. Am păţit-o si eu, stewardesa de pe cursa KLM asigurându-mă că, provenind din Uniunea Europeană, nu mai trebuie să completez formularul \"alb\" de intrare, ceea ce s-a dovedit inexact. Funcţionarul de la ghişeu mi-a explicat că oi fi eu din Uniunea Europeană, dar sunt din România, care are alt regim, şi m-a întors la coadă să completez unicul formular pe care-l mai avea, în coreeană. Va imaginaţi că, după cele 11 ore de zbor de la Amsterdam, cele încă vreo două petrecute pe aeroport mi-au demolat încrederea în principiul democratic al liberei circulaţii a persoanelor. De ce am evocat acest episod? Pentru că încă din prima zi a Târgului de Turism al Americii (POW WOW 2011), care este găzduit de marea metropola californiană şi la care participă peste 5.000 de delegaţi din Statele Unite şi 7o de tari ale lumii, Roger T. Dow, preşedintele US Travel - un fel de sindicat de ramură combinat cu un ONG, extrem de puternic şi de influent - a dat un interviu presei acreditate în care s-a referit la semnalele de depăşire a crizei pe care le oferă turismul. Dow a ţinut să sublinieze factorul pozitiv al constituirii, de către Executivul american, a Corporaţiei Pentru Promovarea Turismului care, din 2012, va concentra eforturile de promovare a tuturor activităţilor care fac din America o destinaţie turistică de top. Turismul constituie unul dintre exporturile majore ale ţării, cu 8,7% din exportul total de bunuri şi servicii (în 2010 a reprezentat un sfert din totalul exporturilor de servicii). Lansarea de către preşedintele Obama a acestei Iniţiative naţionale de export are ambiţiosul scop de a dubla exporturile în următorii 5 ani - cu condiţia ca turismul să constituie capitolul prioritar. S-a calculat ca un turist străin cheltuie, în medie, 4.000 de dolari pe sejur în bunuri şi servicii. Suma această trebuie să crească, dar - sublinia Dow - acest proiect se loveşte încă de restricţiile impuse de organismele ce au ca misiune combaterea terorismului. În formulele actuale, însă, cel combătut este mai degrabă turismul. Există programul Visa Waiver, care include 36 de ţări care, pentru o şedere de până la 90 de zile nu au nevoie de viză de non-imigrant. Recent s-au făcut demersuri pentru includerea în listă a două state: Brazilia şi Chile. Alte 9 ţări se adaugă în prezent, între care Corea de Sud, al cărei \"export\" de turişti spre Statele Unite a crescut în 2010 cu 49%. \"Suntem interesaţi - spunea Dow - să avem pe lista ţări ca Brazilia, Chile, Argentina, Polonia. Ne mai trebuie însă 2-3 ani ca să reuşim\".

Inutil să spun că de România nici n-a pomenit dl Dow. Nu doar pentru că suntem un partener minor în acest proces, ci mai ales pentru că autorităţile noastre n-au reuşit să negocieze eficient un acord bilateral pe care l-au preferat inutil, sacrificând un acord direct al Comisiei Europene, pentru toţi membrii săi, cu americanii.

Şi uite, de aia stăm noi la coadă şi completăm formulare...