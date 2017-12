Jurnal american (IV): ALCATRAZ

A fost ambiţia amfitrionilor de a prezenta oaspeţilor o imagine cât mai completă şi mai sugestivă a resurselor de creativitate generate de o colectivitate în care s-au împletit tradiţiile şi expresivitatea numeroaselor grupuri etnice pe care timpul le-a adunat în acest perimetru fast. Multiculturalitatea şi toleranţa sunt, dealtfel, coordonatele esenţiale ale unei entităţi ce reprezintă un important capitol şi capital de istorie contemporană.

San Francisco nu duce lipsă de instituţii şi edificii culturale şi artistice. Ba, dimpotrivă: varietatea acestora şi nivelul calitativ, ca şi densitatea formelor de exprimare şi expunere pun la grea încercare formularea opţiunilor, mai ales pentru vizitatorul care nu are prea multe zile la dispoziţie. A fost, de aceea, extrem de dificil pentru organizatori să găsească elementul emblematic sub semnul căruia să fie pus debutul festiv al acestui POW WOW. Că au optat pentru o vizită şi o demonstraţie de virtuozitate tocmai pe ALCATRAZ nu este deloc întâmplător. Faptul că un edificiu penitenciar lipsit de semnificaţii speciale, cum este faimoasa insulă pe care s-a aflat închisoarea de maximă securitate în care şi-au ispăşit pedepsele gangsteri notorii, precum Al Capone - a fost ales să reprezinte San Francisco nu este întâmplător. Că e bine sau rău - asta se poate discuta, practic la nesfârşit. \"Stânca\" este însă o prezenţă constantă a referinţelor la metropola californiană. Cu o istorie doar de 80 de ani ea a încetat de a mai fi o puşcărie încă de prin anii 60, când autorităţile au considerat că le costă prea mult întreţinerea acestei colectivităţi permanente pe o insulă lipsită şi de apă şi de electricitate. De la dezafectare a rămas o perioadă în părăsire, la un moment dat fiind revendicată de o grupare indiană. În ultimii ani, însă, Departamentul Penitenciarelor a descoperit aici o mină de aur: curiozitatea şi interesul maladiv al marelui public faţă de acest obiectiv care semnifică lipsirea de libertate, într-o societate care pune cel mai mare preţ pe libertăţi. Drept urmare, au fost alocate fonduri pentru recondiţionare şi punerea în funcţiune a unui muzeu. Acum insula este asaltată continuu de zeci de mii de curioşi care găsesc zilnic aici o impresionantă gamă de suveniruri şi gadgeturi de profil. Spiritul comercial şi-a pus amprenta asupra unui obiectiv care are frumoase perspective de a se dezvolta şi de a diversifica serviciile - inclusiv cele turistice - în anii următori.

Seara inaugurală a POW WOW a oferit celor 5.000 de delegaţi din 70 de ţări imaginea tonică a asumării unui trecut, a extragerii din acesta a valorilor pozitive şi a punerii sale în slujba cunoaşterii şi evaluării propriei condiţii istorice.