Jurnal american: Turismul fără minister!

Un zbor până la San Francisco, pe cealaltă coastă a Americii, este o experienţă din care ieşi - indiferent de clasa aeriană la care ţi-ai rezervat biletul - cam şifonat. Până când aeronavele de tipul A380 vor fi dominante pe traseele transoceanice, călătorii vor continua să se înghesuie în „bon-vagoanele” aeriene în care profitul companiei îţi rezervă minim de spaţiu vital. Se vorbeşte deja, mult, de accidentele vasculare în serie pe care le provoacă condiţiile de zbor, dar până când vor fi iniţiate nişte reguli mai sănătoase, va mai trece timp, iar călătorii vor continua să îndure înghesuiala celor „zece pe un rând” şi calvarul genunchilor zdrobiţi de fotoliul din faţă.

Cui nu-i place, să stea acasă! Am luat, însă, lungul drum, de 11 ore - de la Amsterdam - în piept, pentru a răspunde invitaţiei de a participa la cel mai mare târg de turism: POW WOW 2011! O veritabilă „convenţie” a turismului american, organizată de una dintre cele mai puternice ONG-uri - US Travel - ce gestionează un important capitol din PIB. Sunt prezente aici, la San Francisco, în enormul Convention Center Moscone, peste 1.000 de organizaţii interne de turism care prezintă oferta anului următor - estimată la 3,5 miliarde de dolari - unui număr de circa 1.500 de cumpărători de astfel de servicii din 70 de ţări ale lumii. Inutil să reamintesc faptul că Statele Unite sunt cea mai mare - şi mai diversă - piaţă turistică iar eforturile întregii industrii de profil - mari companii hoteliere, aviatice, de vacanţe şi distracţii - converg spre aducerea în ţară a unui număr cât mai mare de turişti. Veritabila „land of choice”, America îţi permite să alegi între turismul hibernal al Alaskăi şi cel tropical al Floridei, trecând prin toate formele variatei industrii a entertainementului.

Cele cinci zile ale convenţiei sunt dedicate, în primul rând, tranzacţiilor şi negocierilor. Târgul de turism de aici nu înseamnă cântece şi mititei, cu periniţe în care se angrenează responsabili guvernamentali. Înseamnă oferte clare şi contracte ferme. În imensa sală de la Moscone Convention Center se desfăşoară un veritabil maraton al întâlnirilor pre-programate pe calculator, de câte 20 minute fiecare, 6 ore pe zi. Este un veritabil stup ce zumzăie de activitate, iar cine crede că a venit aici la odihnă se înşală: două întâlniri ratate înseamnă eliminarea definitivă de la participarea la următoarele ediţii. Distracţia are şi ea perimetrul său: în fiecare seară, cei 5.000 de delegaţi participă la câte o mare petrecere. Cea de aseară (duminică) a avut loc pe celebra insulă Alcatraz, în perimetrul fostei închisori de maximă siguranţă, devenită obiectiv turistic de maxim interes.

Cum spuneam, US Travel se ocupă aici de tot. Inclusiv de presiunile făcute asupra guvernului american pentru reducerea birocraţiei legate de accesul în ţară, în condiţiile reglementărilor antiteroriste, sau de elaborarea unor măsuri stimulative pentru piaţa muncii - industria turismului fiind unul dintre marii angajatori. De aceea, executivul american nici nu-şi bate capul să facă un minister al Turismului. Unul doar ar încurca lucrurile.