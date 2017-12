Jurnal de campanie

O dublă premieră tristă, pentru o ţară pretins democratică, se desfăşoară în anul 2009. Arestarea pentru prima oară după decembrie 1989 a unui şef de serviciu secret. Cornel Şerban, fost director general al DGIPI, fosta UM 0215. Mult circ, o serie de aspecte nelămurite şi tulburi, o eliberare la fel de rapidă. Pe lîngă el, doi miliardari importanţi: Puiu Popoviciu şi Gigi Becali. Machedonul din Pipera s-a şi pronunţat că în spatele arestării sale sînt încrengături de tip mafiot, ce duc spre chestori din MAI care au bătut palma cu elementele crimei organizate. Aşa să fie? După imensa bulibăşeală de la începutul anului, serviciul secret este acum o miză foarte serioasă în campania electorală. Preşedintele Băsescu îi acuză pe unii generali în rezervă, cum ar fi Dumitru Iliescu, fost şef al SPP, că vor să utilizeze DGIPI pentru şantaj politic. În replică, Iliescu spune că SRI îl intoxică pe şeful statului, care a devenit obsedat de controlul total al centrelor de putere în stat. Una peste alta, campania electorală a început. O bătălie pe viaţă şi pe moarte s-a declanşat între toate taberele politice. Preşedintele Băsescu vrea un nou mandat, spunînd pe site-ul propriu de campanie (www.basescu.ro) că planurile sale sînt pentru următorii 15 ani. Ne pregătim cumva pentru un mandat pe viaţă al actualului locatar de la Cotroceni? Ar fi cîteva semne în sensul acesta, mai e doar hopul de pe 6 decembrie. Ce-i va aduce Moş Nicolae bădiei Traian, o ciocolată cu coniac sau o nuieluşă? Contracandidaţii Mircea Geoană şi Crin Antonescu au cele mai mari şanse de a intra în turul doi, Sorin Oprescu încercînd şi el să se menţină în plutonul celor care contează. Specialiştii spun că bătălia va fi pe două mari planuri: mobilizarea partidelor pentru propriile electorate - PDL, PSD şi PNL - plus confruntarea televizată, acolo unde şarmul personal şi replica tăioasă fac cît un program de ieşire din criză. Ultimele sondaje de opinie demonstrează o creştere puternică a lui Geoană, ce are şanse egale în turul cu Băsescu. Apoi, pentru turul doi, liderul PSD îl poate învinge pe actualul şef de stat, dar la un scor foarte strîns. Personal cred că cei cinci ani irosiţi pentru modernizarea României, răfuiala permanentă cu PNL, PSD, cazurile grave de corupţie precum cel al ministrului Monica Iacob Ridzi, toleranţa excesivă la îmbogăţirea babană a liderilor PDL, ineficienţa instituţiilor statului, jignirile grave aduse unor categorii sociale precum pensionarii şi militarii - toate i-au pus capac impetuosului Traian Băsescu. Agenda domniei sale, inclusiv chestiunea referendumului, nu mai pot acoperi gustul foarte amar al unui cincinal pierdut. Ne pregătim aşadar să alegem în vremuri de prăbuşire economică şi instabilitate politică. Cum spuneam, pentru ca masa să fie plină, pe seama unui serviciu secret, cel al Internelor, se poartă lupte grele, subterane şi la vedere. DGIPI are documente şi pîrghii ce sînt dorite atît de PD-L cît şi de PSD. Deocamdată, tabăra preşedintelui Băsescu pare să aibă avantaj maxim, gestionînd toţi banii şi toate centrele de putere. Ce se întîmplă cu extrem de controversatul serviciu secret al internelor în perioada aceasta? Ministrul demis al Internelor, Vasile Blaga, viceprim-ministru, ministru al dezvoltării regionale a dezvăluit că au existat personajele înalte din MAI, surprinse în ilegalitate şi deferite Parchetului, pentru copierea unor documente secrete pentru care nu aveau certificat oficial de acces. Un ziar central a publicat deja o stenogramă interesantă, a unui dialog între consilierul prezidenţial Degeratu şi teroristul Omar Hayssam. Ce căuta un om al preşedintelui, cu aprobarea acestuia, să discute cu un infractor atît de periculos? Mai sînt şi alte piese din dosarul Hayssam de care Traian Băsescu trebuie să se teamă? Vom vedea, sîntem doar în campanie electorală. Pînă atunci, pregătita scumpire a alimentelor cu 20 la sută şi un euro la 5 lei pare să fie cel mai puternic adversar al celor care conduc astăzi ţara. Cu siguranţă, în mod absolut incompetent.