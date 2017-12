Biblioteca virtuală a Universităţii „Ovidius” a fost, ieri, gazda unui eveniment editorial cu şi pentru viitorii jurnalişti, studenţi ai Facultăţii de Litere din cadrul instituţiei, specializarea Jurnalism. Protagonista evenimentului a fost lect. univ. dr. Raluca Petre, care a lansat primul său volum, intitulat „Journalism in times of major changes; Critical Perspectives” (tr.) - „Jurnalismul în timpul marilor schimbări; Perspective critice”. Lucrarea lansată la editura Tritonic reprezintă o cercetare asupra jurnalismului românesc de după ’89. La eveniment au participat, alături de numeroşi studenţi, directorul editurii Tritonic, Bogdan Hrib, precum şi cadrele universitare de la catedra de Jurnalism, conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan şi conf. univ. dr. Ana Maria Munteanu, directorul Radio Mamaia, asist. univ. drd. Monixa Coroiu şi asist. dr. Mariana Tocia.

LECT. UNIV. DR. RALUCA PETRE: „JURNALISMUL DUPĂ \'89 A FOST „GLASUL SCHIMBĂRII”, DAR NU ŞI AGENTUL PROPRIEI TRANSFORMĂRI” Evenimentul de lansare a fost moderat de conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, care a vorbit despre munca elaborată a tinerei autoare, amintind şi faptul că pe data de 13 decembrie se sărbătoreşte Ziua Tipografului în România. Lect. univ. Raluca Petre a explicat apoi demersul şi concluziile cercetării sale, cu susţinerea colegilor de la Jurnalism şi a fost felicitată de foşti şi actuali studenţi, care i-au oferit buchete cu flori. „Obiectul cercetării din volumul meu este jurnalismul: în ce măsură este o profesie autonomă, în ce măsură a fost vreodată o profesie autonomă şi care sunt şansele sale de autodeterminare pentru ca viaţa jurnaliştilor să fie mai prosperă şi mai neîngrădită în viitor. Jurnalismul după \'89 a fost „glasul schimbării”, dar nu şi agentul propriei transformări. Am ajuns la această concluzie după câţiva ani de interviuri cu persoane din presă, acestea explicându-mi care sunt practicile, tendinţele, problemele şi provocările cu care se confruntă. După un parcurs lung, dublat de multă lectură de specialitate, am ajuns să pun într-un cadru coerent dinamica din jurnalismul nostru. Nu ştiu în ce măsură am reuşit să răspund cât să problematizez, să zdruncin sensul comun, să înţeleg cum stau lucrurile pentru a putea fi remodelate eficient”, a declarat autoarea Raluca Petre despre volumul său.

„Mărturisesc că sunt una dintre persoanele intervievate în această cercetare. În acel moment, mi-am pus multe întrebări ca profesionist, m-am detaşat de latura universitară şi totodată mărturisesc că, din clipa în care am cunoscut-o pe Raluca, am învăţat să problematizez anumite chestiuni”, a declarat asist univ. drd. Monixa Coroiu.